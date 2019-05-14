Rüyada süt sağdığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada süt sağdığını görmek



Bolluk, bereket ve şans anlamına gelir. Rüyada süt sağdığını gören kişinin evinde bolluk ve bereket eksik olmaz, işleri yolunda gider. Rüya sahibi, iyi niyetli, tek amacının ailesinin geçindirmek olan ve çevresindekiler tarafından sevilen biridir.

Rüyada Kendi Göğsünde Süt Sağdığını Görmek

Kişinin kendi göğsünden süt sağması, gösterdiği çaba ve gayreti sayesinde iş hayatında başarılı olacaktır. Rüya kendi emekleriyle ilerleyerek büyük kazançlar sağlayacağı anlamına gelir. Başka bir yoruma göre ise rüya sahibinin Allah katında çok hayırlı işler yapacağına işarettir. Bu kişi, Allah'a inanıp sadece belli başlı ibadetlerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda çevresindeki dara düşmüş kimselerin yardımına koşacak ve yaptığı yardımlarla yetimleri sevindirecektir.

Rüyada Devede Süt Sağdığını Görmek

Rüyada süt sağdığı devenin dişi olması, Arap topraklarında çalışmaya işarettir. Bu rüya bolluk ve bereket demektir. Sağılan devenin sütünü içmek, kişi bekar ise hayırlı bir insanla evleneceğine, eğer evliyse bir oğlunun olacağına rivayet edilir.

Rüyada Koyun Sütü Sağdığını Görmek

Rüyada sağılan süt hayırlara yorulur. Rüyada sağılan koyun sütünü içmek, kişinin fakirse zengin olacağı, hasta ise şifa bulacağı şeklinde yorumu yapılır.

Rüyada İnek Sütü Sağdığını Görmek

Rüyada sağılan inek sütü de oldukça hayırlıdır. Rüya sahibinin ailesinin geçimini sağlamak için elinden geldiğini yaptığına yorulur. Bu rüyayı gören kişi, ekmeğini taştan çıkaran, güçlü, kuvvetli ve hırslı birisidir.

Rüyada At Sütü Sağdığını Görmek

Rüya sahibinin at sütü sağdığını görmesi hiç ummadığı bir yerden iş teklifi alçağına, çok iyi bir iş olacağına, kar beklentisi yüksek olacağına, beklentinin boşa çıkamayacağına maddi gelirinin artacağına, rivayet etmektedir.