Rüyada burun akması görmek ne anlama gelir?

Rüyada burun akması görmek

Kişinin hayatının rahata, huzura ve feraha kavuşması demektir. Rüya sahibinin sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına işaret eden bir rüyadır. Ancak kimi rüya sözlüğü yazarına göre bu rüya evli çiftler için çocuk sahibi olmak demektir. Bekar kişiler için ise evlilik anlamına gelir.

Rüyada burun akması görmek oldukça hayırlı bir olarak değerlendirilir. Burun akıntısı görmenin rüya tabiri, kişinin yaşayacağı bolluk ve berekettir. Rüya sahibinin maddi yönden tüm sıkıntılarının sona ereceği şeklinde açıklanır. Rüyada burun akması görmenin yorumu, rüya sahibinin helal olan rızkın peşinden koştuğu şeklinde ifade edilir.

Rüyada Burnun Elbiseye Aktığını Görmek

Rüyayı gören kişinin erkek çocuk sahibi olacağına işarettir.

Rüyada Burnun Yere Aktığını Görmek

Rüyayı gören kişinin kız çocuk sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada Burnunu Mendile Sildiğini Görmek

Rüya sahibinin kendisine hayatını kolaylaştıracak bir yardımcı bulacağına alamet eder.

Rüyada Burundan Sümük Çıkması

Rüya sahibinin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağına ve özellikle sağlık sorunlarının biteceğine yorumlanır.

Rüyada Burun Kanaması

Rüyada burun kanaması görmek kişinin mal mülk sahibi olacağına delalettir. Burundan damla damla akan kan ise çevredeki çıkarcı bir kişinin varlığına işaret eder.

Rüyada Burundan Böcek Çıkması

Rüyada burundan böcek çıkması, kişinin uzun süredir hayatını olumsuz etkieyen şeylerden kurtulacağına fakat bunun kolay olmayacağına delalet etmektedir.

Rüyada Burun Akmasının Psikolojik Yorumu

Özellikle aşk acısı çeken kişilerin gördüğü bir rüyadır. Rüya sahibinin geçmişinden kurtulmaya çalıştığına işaret eder.