Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 14.05.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 11:53

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada ölüm haberi aldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada sela dinlediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada sela okunduğunu görmenin detayları....

Rüyada sela okunduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin rüyasında sela okunduğunu görmesi

Rüya sözlüğü yorumcularına göre, kişinin hoşuna gitmeyen, üzüntülere boğulacağı bir haberi almasına yorulur. Rüyada sela okunması, aynı zamanda rüya sahibinin Allah katında günah işlediğine, dinen caiz olamayan bir yaşam sürdüğüne, insanları kıran biri kişi olduğu anlamına gelir. Sela okunması, rüya sahibinin zarar göreceği durumlara ve sözlere işaret eder.

Rüyada Sela Okunduğunu Görmek
Rüya sahibinin rüyasında sela okunduğunu görmesi üzüleceği bir haber alacağına tabir edilir. Tanıdığı bir kimsenin cenazesi için okunan sela, ölen kişi eğer iyi bir insansa rüya sahibinin çok büyük belalarla uğraşmak zorunda kalacağına yorulur. Kötü birinin ardından okunan sela görmek ise olumlu haberler alacağınıza, size karşı iyi olamayan kişilere karşı galip geleceğinize yorumlanmaktadır.

Rüyada Sela Okuyan Kişi Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sela okuyan kişi görmesi temiz yüzlü ve temiz kıyafetli bir hocaysa, alınacak sevindirici haberlere, kısmeti kapalı olan kişiler için kısmetinin açılacağına, borcu olan kişiler için kolayca borcunu ödeyebileceğine delalettir. Bu rüya genel olarak sıkıntıda olan kişilerin muratlarına ereceklerine ve ettikleri duaların kabul olacağına tabir edilmektedir.

Rüyada Ezan Okunduğunu Duyduğunu Görmek
Rüya sahibinin rüyasında ezan okunduğunu görmesi ticari hayatında kişinin büyük başarılara imza atacağına, kişinin memuriyet makamında yüksek mertebelere ulaşacağına, çalışmıyorsa istediği gibi bir iş sahibi olacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyada ezan okunduğunu duymak, kişinin hayatının geri kalan kısmında sürekli olarak Allah için ibadet edeceğine ve iyi bir mümin olacağına delalet eder.

Rüyada Sela Verdiğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında sela verdiğini görmesi yakın akrabalarından birinin öleceğine tabir edildiği gibi, kişinin uzun zamandır üstesinden gelmeye çalıştığı sıkıntılarının da sonuna geldiğini ifade eder. Rüyada sela verdiğini duymak evde hasta varsa o kişinin öleceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Ölüm Haberi Aldığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında ölüm haberi aldığını görmesi rahat bir hayata kavuşacağına arzularının ve emellerinin kişinin istediği yönde gerçekleştiğine yorulur. Ölüm haberi almak aynı zamanda bütün sıkıntıların tez vakitte dağılmasına, yok olması anlamına da gelir. Rüya sahibi huzur verecek gelişmeler yaşayacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Sela Dinlediğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında sela dinlediğini görmesi hayatına girecek olan temiz ve iyi niyetli bir kişiye işaret olarak yorumlanır. Kişinin kısmetinin açılacağına, hayal ettiği ve arzuladığı gibi bir evlilik hayatı süreceğine delalet eder. Evli kişiler için ise bu rüya, evlilikte yaşanan sıkıntıların son bulacağına ve hayırlı evlat sahibi olmaya tabir edilmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada sela okunduğunu görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri