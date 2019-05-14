Rüyada sela okunduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin rüyasında sela okunduğunu görmesi

Rüya sözlüğü yorumcularına göre, kişinin hoşuna gitmeyen, üzüntülere boğulacağı bir haberi almasına yorulur. Rüyada sela okunması, aynı zamanda rüya sahibinin Allah katında günah işlediğine, dinen caiz olamayan bir yaşam sürdüğüne, insanları kıran biri kişi olduğu anlamına gelir. Sela okunması, rüya sahibinin zarar göreceği durumlara ve sözlere işaret eder.

Rüyada Sela Okunduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sela okunduğunu görmesi üzüleceği bir haber alacağına tabir edilir. Tanıdığı bir kimsenin cenazesi için okunan sela, ölen kişi eğer iyi bir insansa rüya sahibinin çok büyük belalarla uğraşmak zorunda kalacağına yorulur. Kötü birinin ardından okunan sela görmek ise olumlu haberler alacağınıza, size karşı iyi olamayan kişilere karşı galip geleceğinize yorumlanmaktadır.

Rüyada Sela Okuyan Kişi Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sela okuyan kişi görmesi temiz yüzlü ve temiz kıyafetli bir hocaysa, alınacak sevindirici haberlere, kısmeti kapalı olan kişiler için kısmetinin açılacağına, borcu olan kişiler için kolayca borcunu ödeyebileceğine delalettir. Bu rüya genel olarak sıkıntıda olan kişilerin muratlarına ereceklerine ve ettikleri duaların kabul olacağına tabir edilmektedir.

Rüyada Ezan Okunduğunu Duyduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ezan okunduğunu görmesi ticari hayatında kişinin büyük başarılara imza atacağına, kişinin memuriyet makamında yüksek mertebelere ulaşacağına, çalışmıyorsa istediği gibi bir iş sahibi olacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyada ezan okunduğunu duymak, kişinin hayatının geri kalan kısmında sürekli olarak Allah için ibadet edeceğine ve iyi bir mümin olacağına delalet eder.

Rüyada Sela Verdiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sela verdiğini görmesi yakın akrabalarından birinin öleceğine tabir edildiği gibi, kişinin uzun zamandır üstesinden gelmeye çalıştığı sıkıntılarının da sonuna geldiğini ifade eder. Rüyada sela verdiğini duymak evde hasta varsa o kişinin öleceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Ölüm Haberi Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ölüm haberi aldığını görmesi rahat bir hayata kavuşacağına arzularının ve emellerinin kişinin istediği yönde gerçekleştiğine yorulur. Ölüm haberi almak aynı zamanda bütün sıkıntıların tez vakitte dağılmasına, yok olması anlamına da gelir. Rüya sahibi huzur verecek gelişmeler yaşayacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Sela Dinlediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sela dinlediğini görmesi hayatına girecek olan temiz ve iyi niyetli bir kişiye işaret olarak yorumlanır. Kişinin kısmetinin açılacağına, hayal ettiği ve arzuladığı gibi bir evlilik hayatı süreceğine delalet eder. Evli kişiler için ise bu rüya, evlilikte yaşanan sıkıntıların son bulacağına ve hayırlı evlat sahibi olmaya tabir edilmektedir.