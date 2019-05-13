Rüyada çaydanlık görmek ne anlama gelir?

Rüyada çaydanlık görmenin anlamı

Boş boğazlıktır. Rüyayı gören kişinin çevresinde boşboğaz olan bir kişiye işaret eder. Rüya sahibi bu kişiden bir fayda göremeyeceği gibi boşboğazlığı yüzünden başına bir bela açacağına delalet eder.

Rüyada çaydanlık görmek hayra yorulan bir rüya değildir. Ancak rüya sözlüğü yazarlarının da belirttiği gibi kişinin bu boşboğazlık yapan kişiye hayır demesini beceremiyor. Bu nedenle de başına daha büyük bir dert alabileceği şeklinde açıklanır. Çaydanlık görmenin rüya tabiri, kişinin bile bile kendini ateşe atmasıdır. Rüyada çaydanlık görmenin yorumu, rüya sahibinin yüzüne gülüp güvenini kazan bir kişinin rüya sahibini sırtından vuracağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Dolu Çaydanlık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında dolu çaydanlık görmesi çalışkan bir insana yorumlanmaktadır.

Rüyada Boş Çaydanlık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında boş çaydanlık görmesi tembel bir insana yorumlanmaktadır.

Rüyada Çaydanlık Döküldüğünü Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çaydanlık döküldüğünü görmesi özellikle iş hayatında büyük zarara uğrayacağına yorumlanır.

Rüyada Kaynayan Çaydanlık Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kaynayan çaydanlık görmesi aile hayatında huzur ve mutluluğa işarettir.

Rüyada Çaydanlıktan Çay Doldurduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çaydanlıktan çay doldurduğunu görmesi kötü lafa geleceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Çaydanlık Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çaydanlık aldığını başına çorap örecek biri ile arkadaş olması şeklinde tabir edilir.

Rüyada Çaydanlık Kırdığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çaydanlık kırdığını duyacağı çok ağır sözler duyacağına delalet eder.

Rüyada Çaydanlık Yıkadığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çaydanlık yıkadığını görmesi hayatında kendisi için yeni kararlar alacağına işaret eder.

Rüyada Çaydanlığın Yandığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çaydanlığın yandığını görmesi işlerinin kötüye gideceğine ve borçlarının artacağına sonunda da iflas edeceğine yorumlanmaktadır.