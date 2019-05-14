Rüyada kirpi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kirpi görmek
Hem olumlu hem de olumsuz anlamlara yorulmaktadır. Kirpi görmek, rüya sahibinin etrafında bulunan kötü kişilerin varlığına işaret eder. Bu kişilerin cimri, içten pazarlıklı kimseler olduğunu göstermektedir.
Rüyada kirpi görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise olumlu ve güzel anlamlara gelmektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı şansa, kısmete ve verimli geçecek bir döneme yormaktadır.
Rüyada Kirpi Öldürdüğünü Görmek
Rüyayı gören kişinin büyük meşakkat ile elde edileceği kazanca yorulmaktadır.
Rüyada Kirpi Yavrusu Görmek
Rüya sahibinin etrafında küçük hesaplar içerisinde olan kişilerin varlığına, onların kişiye hayır getirmeyeceğine işaret eder.
Rüyada Kirpi Dikeni Görmek
Rüya sahibinin bir olay karşısında zor duruma düşeceğine ya da kendisine tuzak kuran bir kişinin varlığına yorulmaktadır.
Rüyada Kirpi Eti Yediğini Görmek
Rüyada kirpi eti yemek, rüya sahibinin rakiplerine karşı elde edeceği bir zafere yorulmaktadır.
Rüyada Kirpi Isırdığını Görmek
Rüyayı gören kişiye her an zarar verecek düşmanların varlığına, çok dikkat etmesi gerekeceğine işaret eder.
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