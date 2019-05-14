Rüyada metro görmek ne anlama gelir?

Rüyada metro görmek

Rüya sahibinin çalışma yaşamında büyük atılımlar yapmak için her an gayret gösteren azimli ve kararlı bir şekilde çalışmasını sürdüren biri olduğuna delalettir. Rüya sözlüğü yazarları rüyasında metro gören kimselerin rüyasını, iş yaşamındaki çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle arzu ettiklerinden daha da büyük muvaffakiyetler yakalayacağına, bu başarıların meyvesini alacağına ve daha önemlilerine imza atacağına yorumluyor.

Rüyada metro istasyonu görmek ise rüyayı gören kişinin canını dişine takarak gece gündüz çalışacağı, er ya da geç başarıyı yakalayacağı ve yeni atılımlarda bulunacağı şeklinde açıklanmaktadır. Rüyasında metro istasyonunda olduğunu gören bireyin farklı alanlara yönelmesi kar beklentilerinin aksine kendisine zarar getirecektir.

Rüyada Metroya Bindiğini Görmek

İşleri kötü giden rüya sahibinin içindeki cevherleri ortaya çıkararak kısa müddet içerisinde farklı atılımlar yapacağına ve uzun süreç isteyen işleri hemen gerçekleştirerek büyük kazanç elde edeceğine yorulmaktadır.

Rüyada Metro Beklediğini Görmek

Rüyada metro durağında beklediğini görmek, rüyayı gören kişinin işlerinin bir süre kötü gideceğine ve bu duruma hemen çare bulamayacağına işarettir.

Rüyada Metro Sürdüğünü Görmek

Rüyasında metro sürdüğünü gören kimsenin büyük kar elde edeceği işlere gereği kadar çalışmadan ve araştırma yapmadan girmesi yüzünden parasal kayıp yaşayacağına delalettir.

Rüyada Metro Kazası Görmek

Rüya sahibinin gereksiz işlerle zaman öldürdüğüne, işine konsantre olmak yerine abuk sabuk şeylerle uğraştığına yorulur. Bu yüzden kişinin işinde muvaffak olmasının gecikeceği tabir edilir.

Rüyada Metro İnşaatı Görmek

Rüyasında metro inşaatı gören rüya sahibinin kötü giden şansının zamanla iyiye gideceğine, hayallerini ve isteklerini yerine getirmek için çok çalışacağına delalet eder.

Rüyada Metro Bileti Aldığını Görmek

Rüya sahibinin metro bileti aldığını gören rüya sahibinin ciddi miktarda para kazanacağına, elindeki para ile büyük bir işe gireceğine ve başarılı olacağına delalet eder.