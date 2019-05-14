Rüyada mandal görmek ne anlama gelir?

Rüyada mandal görmek

Rüya sözlüğü yazarları konusuna farklı açılardan yaklaşmaktadır. Rüyasında mandal gören kimsenin tüm olumsuzluklarla savaşarak hayalini kurduğu saygınlığa, çalışıp didinerek elde edilen şerefe, mağlubiyetin ardından arzu ettiği kuvvete ulaşacağı rivayet edilmektedir. Aynı zamanda rüyada mandal görmek, çekilen çilelerin ardından düşlenen saadete ulaşmak şeklinde de tabir edilmektedir. Bazı rüya yorumcularına göre de rüyada mandal görmenin anlamı, kötülüğünü gizleyen hısıma, gam ve hüzünden yaka kurtaramamaya, mesuliyetlerin yerine getirilememesine ve hoşgörüsüz idareciye işarettir.

Rüyada Mandal Toplamak

Rüya sahibinin rüyasında mandal topladığını görmesi bol kazançlı işlerle meşgul olacağına, eli açık bir kimliğe bürüneceğine, refaha ve tanınırlık elde edeceğine delalet etmektedir. Konuya farklı açılardan yaklaşan rüya tabircilerine göre rüyasında mandal topladığını gören kimsenin rüyası fenalık göreceğine, iş yaşamındaki olumsuzluklar ve başarısızlıklar yaşayacağına, problemli bir hayat yaşayacağına ve sıhhatinin bozulacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Renkli Mandal Görmek

Rüya sahibinin rüyasında renkli mandal görmesi rüya sözlüğü yazarlarına göre bol kazanç elde edeceğine, partneriyle ve sevdikleriyle düzgün geçineceğine, dini vecibelerini yerine getiren akrabaya sahip olduğuna, malının bollaşacağına ve sorunsuz bir yaşam süreceğine hükmetmektedir.

Rüyada Mandal Bulmak

Rüya sahibinin rüyasında mandal bulduğunu görmesi eline geçen paralar sonucunda kumar gibi kötü alışkanlıklar edineceğini bildirir. Özellikle İslami açıdan hak yemek manasına gelen rüya, kişinin hakkı olmayan bir mala göz dikerek büyük bir günaha gireceğini, pişman olup af dilemesi gerektiğini de tabir eder.

Rüyada Mandalla Çamaşır Astığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mandalla çamaşır astığını görmesi rüyası sorun yaşamadan kazanılan rızka, mutluluğa ve şöhrete, maddi problemlerden arınmaya, şanslı olmaya işarettir. Rüyada mandalla çamaşır astığını görmenin olumsuz rüya tabiri ise sorunlarla dolu hayata, hasmını tanımaya, ehil olmayan yöneticiye, ticari kayba ve pozitif ruh halini kaybetmeye yorumlanmaktadır.

Rüyada Mandal Satın Almak

Rüya sahibinin rüyasında mandal satın aldığını görmesi zahmetli bir işe girişileceğini, emek verilse de kısa vadede sonuç almanın imkansız olacağını bildiren rüya, kişinin her konuda isteksizlik yaşayacağını, hayattan bezmiş bir ifade takınacağını ve elini kolunu kaldırmak yerine bütün gün tembellik yaparak zaman geçireceğini işaret eder. Peş peşe sıkıntılar yaşayan kişilerin bu durumlardan bıktıkları için yaşama sevinçlerini kaybettiklerine dair bilgi verdiğine yorumlanmaktadır.