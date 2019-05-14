Rüyada küf görmek ne anlama gelir?

Rüyada küf görmek

İyiye yorulmaz, uğursuzluk anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin şansının, kısmetinin ve rızkının kapanacağı bir döneme gireceğine delalet eder.

Rüyada küf görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre de benzer anlamlar taşımaktadır. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı çok zor ve sıkıntılı günlere yorulmaktadır.

Rüyada Küf Yemek

Rüyada küf yemek, kişinin hastalık ve zorluk yaşamasına, ağız tadının ve huzurunun kaçmasına delalet eder.

Rüyada Küf Temizlemek

Rüyada küf temizlemek hayırlara yorulmaktadır. Rüyayı gören kişinin yavaş yavaş toparlanacağına delalet eder.

Rüyada Küf Kokusu Görmek

Rüyada küf kokusu almak, kişinin huzur ve mutluluk bulacağını göstermektedir.

Rüyada Küflenmiş Peynir Görmek

Rüyada küflenmiş peynir görmek, kişinin bir dostu yüzünde başına gelecek olan belaya delalet eder.

Rüyada Küflenmiş Ekmek Görmek

Rüyada küflenmiş ekmek görmek, kötü ve haksız kazanca yorulmaktadır.

Rüyada Duvarda Küf Görmek

Rüyada duvarda küf görmek, maddi problemler yaşayan rüya sahibi için kötü durumların habercisidir. Her şeyin daha da kötüye gittiğinin farkında olan kişinin psikolojik travmasının sonucu bir rüyadır.

Rüyada Küflü Eşya Görmek

Rüyada küflü eşya görmek, rüya sahibinin uzun zamandır görmediği ve özlediği biriyle tekrar görüşme fırsatı yakalayacağına işarettir.

Rüyada Vücudunda Küf Görmek

Rüyada vücudunda küf görmek, kişinin yaptığı hataları tekrarlayacağına, ders çıkarması gerekirken tekrar tekrar kendine zarar verecek durumlara düşeceğine delalet etmektedir.