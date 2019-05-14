Rüyada kırmızı ruj görmek ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı ruj görmek

Genel olarak aşk ve gönül ilişkilerine yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin istediği gibi birisini bulacağına ve onunla ihtiraslı bir ilişki yaşayacağına işarettir. Rüyada kırmızı ruj görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin dış görünüşüne fazla önem vermesi ve genellikle maddi olana yönelmesine yormaktadır.

Rüyada Bir Erkeğin Kırmızı Ruj Sürdüğünü Görmek

Rüyada bir erkeğin kırmızı ruj sürmesi kişinin eşi ile ilişkilerinin bozulmasına, bekarlar için iffetsiz bir kadınla ilişkiye girmeye delalet etmektedir.

Rüyada Genç Kızın Kırmızı Ruj Sürdüğünü Görmek

Rüyada kırmızı ruj süren bir genç kız görmek, kişinin yakın zamanda evlenip güzel bir yuva kuracağına işarettir.

Rüyada Ruj Satın Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ruj satın aldığını görmesi hayatında yeni bir sayfa açarak özellikle özel yaşamında birtakım değişikliklere gider. Rüyada satın aldığı ruju sürmek, evliler için mekan değişikliğine, hayatlarında gerçekleşecek önemli gelişmelere; bekarlar için mutluluğa, huzura, evlenmeye veya nişanlanmaya işarettir.

Rüyada Kırmızı Ruju Yediğini Görmek

Kırmızı ruju yemek ise rüya sahibinin dış görünüşünde değişiklikler yapacağına ve maddi konularda başarı elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Renkli Ruj Görmek

Rüyada renkli ruj görmek, rüyayı gören kişinin hastalığa yakalanacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Kırmızı Ruj Görmenin Psikolojik Tabiri

Rüyayı gören kişinin hayatını maddi zevklere adaması ve bu yolda yaşamını sürdürmesini simgelemektedir.