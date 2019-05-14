Rüyada katmer görmek ne anlama gelir?

Rüyada katmer görmek

Rüya sahibinin iyilik, güzellik ve hayırlar ile karşılaşacağına delalet eder. Kişinin sağlığının yerine geleceğine, yüzünün güleceğine, elinin bolluğa kavuşacağına ve dileklerinin bir bir kabul olacağına yorulmaktadır.

Genel olarak rüya sözlüğü yazarları tarafından olumlu yorumlanan bu rüya, aynı zamanda sürpriz ve müjdeli haberler almaya da delalet eder.

Rüyada Katmer Yediğini Görmek

Rüyada katmer yemek, rüya sahibinin elde edeceği helal kazanca, bolluk, bereket ve ferahlığa delalet etmektedir.

Rüyada katmer görmek

Rüyada katmer görmek, kişinin sağlık sorunları yaşayacağına, sağlıklı beslenerek bu tür hastalıkları atlatacağı demektir. Rüya sahibinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına, ailesi ile mutlu bir ömür geçireceğine, yeni bir ilişkiye başlayacağına, şansının yaver gideceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Katmer Pişirmek

Rüya sahibinin kazancının artacağına ve işinde daha iyi bir konuma geleceğine işaret eder. Ayrıca bazı yorumlara göre, kişinin helal yollardan zenginliğe ulaşmasına da yorulmaktadır.

Rüyada Katmer Yapmak

Rüyada katmer yapmak, katmer pişirmek ile benzer anlamlar taşımaktadır. Kişinin iyi bir makam sahibi olmasına delalet eden bu rüya, aynı zamanda neşe ve bolluk içerisinde geçecek bir hayata da alamet eder.

Rüyada Katmer Açmak

Rüya sahibinin kazancının ve rızkının çoğalacağı, mutlu ve huzur dolu hayat geçireceği, sevdikleriyle birlikte uzun bir ömür geçireceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Katmer Almak

Rüyada katmer almak, kişinin işsizlik, parasızlık ve fakirlikten kurtulacağı anlamına gelmektedir.