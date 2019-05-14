Rüyada baykuş görmek ne anlama gelir?

Rüyada baykuş görmek

Kötü niyetli kişilerin hayatına gireceğine, kişiye zarar vereceğine, çok dikkat etmesi gerekeceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin çevresinde bulunan insanların onun kötülüğünü isteyeceğine, deyim yerindeyse ayağını kaydırabileceğine, insanlarla tanışırken bir kez daha düşünmesi gerekeceğine delalet etmektedir.

Rüyada baykuş görmek, kimi rüya sözlüğü yazarları tarafından bencil, çıkarcı, rant peşinde koşan siyasetçi ya da işveren olarak tasvir edilir. Bu kişilerin cebini doldurabilmekten başka hiçbir gayesi olmadığına delalet eder. Baykuş görmenin rüya tabiri, kişinin çevresindeki ikiyüzlü, eli uzun, dolandırıcı biri olduğu şeklinde yapılır. Rüyada baykuş görmenin yorumu, kötü niyetli, sinsi bir kadının varlığı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Baykuş Yavrusu Görmek

Rüya sahibinin hayırsız bir evlada sahip olacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Baykuş Sesi Duyduğunu Görmek

Uğursuzluk demektir. Kişinin kötü haberler alacağına hatta bu haber birinin vefat haberi şeklinde yorumlanır.

Rüyada Baykuş Görmek

Rüyada baykuş görmek, kişinin zor zamanlar geçireceğine, zor zamanlarında yanında hiç kimsenin olamayacağı demektir. Rüya sahibinin kendisini yalnız ve kimsesiz hissedeceğine, depresyona gireceğine, bu zor dönemde kendine ve sağlığına dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Baykuş Yakaladığını Görmek

Rüya sahibinin her daim duygularıyla hareket ettiğine bu nedenle de üst üste hatalar yaptığına alamet eder.

Rüyada Baykuş Konduğunu Görmek

Rüya sahibinin her zaman korkularıyla yüzleşmekten korktuğuna alamet eder.

Rüyada Dişi Baykuş Görmek

Rüya sahibinin rüyasında dişi baykuş görmesi kişinin çeşitli özelliklere sahip düşmanlara edineceğine bu özelliklerin, kindar, faydasız, hilekar olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Sessiz Baykuş Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ötmeyen, sessiz baykuş görmesi çevrenizde bulunan insanların size zarar vereceğine, fakat siz önünüze bakarak iş hayatınızda başarılı olacağınıza rivayet etmektedir.

Rüyada Baykuş Sesi Duyduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında baykuş sesi duyması uğursuzlukların yaşanacağına, acı ve kötü haberler alacağına yorulmaktadır.

Rüyada Baykuş Öldürdüğünü Görmek

Rüyasında baykuş öldürdüğünü gören kişinin hayatında bulunan düşmanlarını teker teker alt edeceğine, büyük bir tehlike atlacatacağına, rüya sahibinin dikkatli olması gerekeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Baykuş Sevdiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında baykuş sevdiğini görmesi kötü ortaklıklara gireceğine, bu ortaklıktan zarar edeceğine, ciddi mal kaybı yaşayacağına rivayet eder.

Rüyada Beyaz Baykuş Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüya sahibinin beyaz baykuş görmesi kişinin işlerinin yoluna gideceğine, bolluk ve bereket içerisinde hayat süreceğine, uzun bir ömrünün olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Uçan Baykuş Görmek

Rüyasında uçan baykuş gören rüya sahibinin hayatına girecek olan kişinin gecikeceğine, doğru insanı bulmak için acele etmemesi gerekeceğine, hayallerini zamanla gerçekleştireceğine, ailesini gurulandıracak işler başaracağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Baykuş Yuvası Görmek

Rüya sahibinin rüyasında baykuş yuvası görmesi maddi sıkıntılar geçireceğine, mal kaybına uğrayacağına, sağlık sorunları ile karşılaşacağına, yanlış kararlar vereceğine, kazancının düşeceğine, işlerinin yeniden eski haline getirmek için çok çalışacağına yorulmaktadır.