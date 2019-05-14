Rüyada baraj görmek ne anlama gelir?

Rüyada baraj görmek

Geçim sıkıntısı çekeceğine yorulmaktadır. Tamamen maddi bir anlam taşıyan bir rüyadır. Rüya sahibinin kuruşuna kadar alın teriyle kazandığı kazancını har vurup harman savuracağına ve hayırsız yatırımlar yaparak parasını kaybedeceğine alamet eder. Diğer yandan da rüyada baraj görmek, kişinin idare etmeyi bilmediğine delalet eder.

Genel olarak rüyada baraj görmeyi rüya sözlüğü yazarları hayır bir rüya olarak nitelendirmez. Kimi rüya tabiri yorumcusu bu rüyayı, kişinin evin ihtiyaçlarına yetişemeyeceği şeklinde açıklar. Rüyada baraj görmenin yorumu, rüya sahibinin kazancının az olmasına rağmen giderlerini azaltmaması ve sonunda da altından kalkamayacağı kadar büyük bir borca sahip olacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Baraj Taşması

Rüya sahibinin rüyasında baraj taşmasını görmesi bolluk demektir. Rüya sahibinin gelir kaynaklarını artırarak elinin bollaşacağına delalet eder.

Rüyada Baraj Yapmak

Rüya sahibinin rüyasında baraj yaptığını görmesi, hayırlı bir rüya demektir. Rüya sahibinin kendisine büyük kar getireceği bir işe gireceği anlamına gelir.

Rüyada Baraj Suyu Görmek

Rüyada sahibinin rüyasında baraj suyu görmesi ticarette zamanla büyük atılımlar yapacağı ve istediği kadar yükseleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Barajda Yüzdüğünü Görmek

Rüya sahibinin rüyasında barajda yüzdüğünü görmesi huzur demektir. Kişinin dertlerinden ve sıkıntılarından kurtularak keyifli ve huzurlu olacağı şeklinde açıklanır.

Rüyada Baraja Düşmek

Rüya sahibinin hayırsız kişilerle dostluklar kurduğuna ve bunun sonucunda da zarara uğrayacağına işarettir.