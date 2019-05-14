Rüyada bileklik görmek ne anlama gelir?

Rüyada bileklik görmek

Kişinin hayata karşı daima pozitif olacağına, ailesine ve çevresindeki insanlara karşı olumlu yaklaşacağına, iyi niyetli olacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin saf ve temiz kalpli olmasından dolayı sürekli üzüleceğine, dikkat etmesi gerekeceğine delalet etmektedir.

Rüyada bileklik görmek konusunda genel olarak yapılan rüya tabiri, kişinin sağlık sorunları ile uğraşmayacağı şeklindedir. Ayrıca rüya sahibinin yaşamaktan zevk alan biri olduğuna işaret eder. Rüyada bileklik görmenin yorumu, rüya sahibinin her şeyin en iyisini istemesinden dolayı birtakım sıkıntılara düşebileceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Bileklik Taktığını Görmek

Rüyasında bileklik taktığını gören kişinin hanesinin bereket ve bolluk içerisinde olacağına, aile içi huzurun yeniden sağlanacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Bileklik Koptuğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bilekliğin koptuğunu görmesi hayırlı bir rüya değildir. Rüya sahibinin rızkının kesileceğine alamet eder.

Rüyada Bileklik Bulduğunu Görmek

Rüyasında bileklik bulduğunu gören rüya sahibine şans demektir. Şansının yaver gitmesi ile çok önemli fırsatlar yakalayacağına işaret eder.

Rüyada bileklik görmek, kişinin hayatının geri kalanında rahat ve huzurlu olacağına, uzun bir ömür yaşayacak demektir. Rüya sahibinin sonrada sağlık sorunları ile karşılaşabileceğine çok dikkat etmesi gerekeceğine, sağlıklı beslenmesi anlamına gelmektedir.

Rüyada Bileklik Kırıldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bilekliğin kırıldığını görmesi şanssızlık, uğursuzluk anlamına gelir. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda tatsız bir olay yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Bileklik Hediye Aldığını Görmek

Rüyayı gören kişinin birine karşı bazı fedakarlıklar yapması gerektiğine, kendini borçlu hissettiği için mahcup duruma düşmemek için o kişiye yardım edeceğine yorumlanır.

Rüyada Altın Bileklik Görmek

Rüya sahibinin rüyasında altın bileklik görmesi kişinin uzak bir aile dostu veya akrabasında yüklü miktarda miras kalacağına fakat bu miras da başkalarının da gözü olacağına, kişinin çok dikkat etmesi gerekeceğine, rüyayı gören kişi eğer bir bayan ise çok büyük mutluluklar yaşayacağına, eğer erkek ise huzursuzluklar ve tatsız olaylar yaşayacağına delalet etmektedir.

Rüyada Süslü Bileklik Görmek

Rüya sahibinin süslü bileklik görmesi kişinin kazancının artacağına, hayatının belirli bir düzene gireceğine, kısmetinin artacağına, hayırlı işlere başlayacağına bu işlerden tatmin edecek gelirler elde edeceğine rivayet etmektedir.

Rüyada Bakır Bileklik Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında bakır bileklik gören rüya sahibinin tutumlu ve örnek davranışlar sergileyeceğine, herkes tarafında sevilen biri olacağına, düşük bir bütçeye sahip olacağına, bu bütçe ile geçinmeye çalışacağına fakat hiçbir zaman isyan etmeyeceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Boncuklu Bileklik Görmek

Rüya sahibinin rüyasında boncuklu bileklik görmesi kişinin bereketinin azalacağına, önemli bir olayı maddi açıdan bedel ödeyerek kapatacağına, doğru yoldan ayrılacağına, günaha gireceğine, mal davası yüzünden insanların birbirine gireceğine delalet etmektedir