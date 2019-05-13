Rüyada tırtıl görmek ne anlama gelir?

Rüyada tırtıl görmek

İkiyüzlü insan demektir. Rüya yorumcularının görüşlerine göre rüyasında tırtıl gören kimse etrafındaki insanları seçerken dikkatli olmalıdır. Rüyada görülen tırtıl iki yüzlü ve hain insalara işarettir. Çevrenizde bulunan bu kimselere karşı her zaman dikkatli olmalısınız. Bu yoruncular tırtıl gören kimse zarar görebilir dikkatli olması için işarettir derler.

Rüya sözlüğü yazarlarının kimisine göre rüyada görülen tırtıl yalancı ve çıkarçı kimsedir. Bu yorumcular rüya sahibi için onun üzerinden menfaat elde eden kimseden bahseder. Bu kimse iyi yalancıdır ve çevresindekileri kolayca kandırabilir. O yüzden gerek iş çevrenizde gerek sosyal çevreniz varsa böyle kimselerin farkına varmalı ve kendinizden uzak tutmalısınız.

Rüya tabirleri kitaplarında rüyada tırtıl görmek hakkında ayrıca umut manası yer alır. Tırtıl denilen hayvan genelde kelebek larvasıdır. Bir müddet sonra kelebeğe dönüşür ve özgürce uçmaya başlar. Bu sebeple rüya yazarları tırtıl gören kimse umudunu kaybetmemeli der. Sıkıntı ve düşüş yaşıyorlarsa sabretmeli ve kelebek olacakları günleri beklemelidirler.