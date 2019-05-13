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  • 13.05.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 13:26

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada çakı aldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada çakı bulduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada çakı görmenin detayları....

Rüyada çakı görmek ne anlama gelir?

Rüyada çakı görmenin anlamı

Kırıcı sözler duymak, net konuşmak demektir. Rüya sahibinin kendisine söylenecek olan ağır sözler yüzünden kalbinin çok kırılacağına işaret eden bir rüyadır. Bazı rüya sözlüğü yazarlarına göre , işgüzarlık etmek anlamına gelir.

Rüyada çakı görmekle ilgili genel olarak yapılan rüya tabiri ise çevresindeki insanlara herhangi bir konuda çok net bir tavır takınarak büyük sözler söyleyeceği ve sonra da bu sözünün altında ezileceği şeklindedir. Rüyada çakı görmenin yorumu, rüya sahibinin yakın bir zamanda yapacağı uzun bir yolculuk olarak ifade edilir.

Rüyada çakı bıçağı görmek: Rüya sahibinin haksızlığa uğraması sonucu çok zor bir dönemden geçeceğine işaret eder.

Rüyada çakı almak: Rüya sahibinin kendisini deli çevirecek birtakım kötü olaylar yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada çakı bulmak: Rüya sahibinin yakın bir zamanda çok hayırlı bir yolculuğa çıkacağına alamet eder.

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