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  • 13.05.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 13:24

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada canlı deniz yıldızı görmek ne anlama gelir? Rüyada deniz yıldızı topladığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada deniz yıldızı görmenin detayları....

Rüyada deniz yıldızı görmek ne anlama gelir?

Hayatında kötü giden olayların geride kalacağına rivayet eder. Yaşadığı şansızlık ve uğursuzlukların son bulacağına, kötü giden işlerinin düzeleceğine, işlerinin yoluna gireceğine, şans kapılarının açılacağına, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağına delalet etmektedir.

Rüyada deniz yıldızı bulduğunu görmek: İş hayatında yaşanacak mutluluklara rivayet eder. Rüyayı gören kişinin iş hayatında olumlu ve güzel gelişmelerin olacağına delalet eder.

Rüyada deniz yıldızı topladığını görmek: Rüya sahibi bekar ise hayırlı bir kısmetle evleneceğine, eğer kişi evli ise büyük bir mutluluk yaşayacağına rivayet eder.

Rüyada canlı deniz yıldızı görmek: Hayırlı ve güzel kısmetlere işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin büyük bir mutluluk yaşayacağına delalet eder.

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