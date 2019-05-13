Rüyada tarhana görmek ne anlama gelir?

Rüyada tarhana görmek

Hakkında tarhananın nasıl görüldüğü ile alakalı çok farklı yorumlar yapılmaktadır. Kurusu için ayrı, çorbası için ayrı yorumlanan tarhana hakkında rüya sözlüğü yazarları ve rüya tabiri kitapları konuyu şu şekillerde tabir etmişlerdir:

Rüyada Tarhana Yaptığını Görmek

Hayırlı iş yapmak manasına gelir. Tarhana yapan kimse için işleri düzene koyacağı ve bir araya getirdiği kimselerle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağı rivayet edilir.

Rüyada Tarhana Çorbası İçtiğini Görmek

Rüyasında tarhana çorbası içen kimse dertlenir. Yaşayacağı gelişmeler üzüntü yaratacaktır. Eğer bir başkası sizin için tarhana çorbası yapmışsa ya da size çorbayı başkası içiyorsa, bir kimsenin yardımına ihtiyaç duyacağınız bir iş yapacaksınız denir.

Rüyada Tarhana Yapan Kimse Görmek

Tarhana yoğuran ya da tarhana eleyen kadın görmek bünyevi ihtiyaçtan kaynaklı olabileceği gibi eski şeylere duyduğunuz özlemi gösterir.

Rüyada Kışlık Tarhana Ayırdığını Görmek

Rüyasında kış için tarhanaları kavanozladığını gören kimse para biriktirir. Böylece ihtiyaç olduğu zamanlarda zahmet çekmeden ihtiyacını karşılayabilir.

Rüyada Tarhana Çorbası Yaptığını Görmek

Rüyada bir kimseye tarhana çorbası pişirmek, o kimsenin derdine derman olacağınız manasına gelir. Bu durumdan haberiniz yoksa o kimsenin size söylemeye çekindiği bir derdi vardır ve ona yardımcı olmanıza çok memnun olacaktır.

Rüyada Tarhana Çorbası Kokusu Aldığını Görmek

Çorbayı görmediğiniz halde kokusunu duyuyorsanız, büyüklerinizi ihmal ettiğinizi ve aile büyüklerini ziyaret etmeniz gerektiği yorumu yapılır.

Rüyada Renkli Tarhana Görmek

Tarhanayı olduğundan farklı renkte görmek yaptığınız hatalı davranışa işarettir. Bu davranış yüzünden başınız ağrıyabilir.

Rüyada Tarhana Serdiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında tarhana serdiğini görmesi çok zor şartlarda çalıştığı ve çalıştığının karşılığını alamayacağına, maddi sıkıntılar çekerek geçinemeyeceğine, mutsuz ve halsiz olacağına delalet eder.

Rüyada Tarhana Kuruttuğunu Görmek

Rüyasında tarhana kuruttuğunu gören rüya sahibinin hayatında kötü olayların yaşanacağına, fesat insanlarla uğraşacağına, hastalıklı ve sıkıntılı dönemlerden geçeceğine rivayet eder.

Rüyada Yaş Tarhana Görmek

Rüyasında yaş tarhana gören kişinin ailesiyle arasında büyük tartışmaların geçeceğine, kazancının ve maddi gelirinin artacağına, büyük bir saygınlık kazanacağına, anne ve babasının duasını alacağına yorulur.

Rüyada Yaş Tarhana Yediğini Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada yaş tarhana yediğini gören rüya sahibi iş yerinde ve evinde bolluk ve bereketin hiç eksilmeyeceğine rivayet etmektedir.

Rüyada Tarhana Sattığını Görmek

Rüya sahibinin kısa sürede hayatında işlerin yoluna gireceğine, para sıkıntısının olmayacağına, huzurlu bir hayat geçireceğine delalet etmektedir.

Rüyada Tarhana Ovaladığını Görmek

Rüyasında tarhana ovaladığını gören rüya sahibi iş hayatında rahatlayacağına, hayallerini tek tek gerçekleştireceğine, bazı sıkıntılar yaşamasında dolayı şu an da bulunduğu mevkiden düşürüleceğine yorulur.

Rüyada Tarhana Hamuru Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüya sahibinin rüyasında tarhana hamuru görmesi hem okul, eğitim hayatında hem iş hayatında başarıdan başarıya koşacağına, adından sürekli söz ettireceğine, insanlar tarafından fazlasıyla sevileceğine, kişinin çok dikkatli olması gerektiğine, yanlış bir karar verip her şeyini kaybetme riskinin olduğuna yorumlanmaktadır.

Rüyada Tarhana Hamuru Yoğurduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında tarhana yoğurduğunu görmesi eğer hayatında biri var ise o kişi ile er ya da geç evleneceğine, gelirinin artacağına, bolca mal sahibi olacağına, alışkanlıklarının ve zevklerinin değişeceğine, bulunduğu yerden başka bir yere taşınacağına, hayatının huzurlu ve mutlu bir şekilde geçireceğine rivayet edilir.