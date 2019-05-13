Rüyada sarma sardığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada sarma sarmak

Rüyayı gören kişinin mükemmeliyetçi bir insan olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin işlerinde çok titiz davrandığına, her işini özenle yapmaya çalıştığı anlamına gelir. Bu durum rüya sahibi için bazen iyi ya da kötü olabilir. Çok titiz davranan rüya sahibi hata yapmaktan korkar, hata yapmamak için kendini oldukça zorladığına, yorduğuna yorulur. Diğer taraftan da rüya sahibinin başarılı olmasını sağlar.

Rüyada Yaprak Sarması Sardığını Görmek

Rüyada yaprak sarması yani üzüm sarması sardığınızı görmenizin rüya tabiri, rüya sahibinin mesleğinde başarılı olarak, büyük zaferlere imza atmaya, şöhreti yakalamaya bu sayede tüm ilgileri üzerinde toplayacağına yorulur.

Rüyada Lahana Sarması Sardığını Görmek

Rüya sahibinin çalışkan biri olduğuna, işinin ilk sırada yer aldığı anlamına gelir. Rüya sözlüğü yazarları yani rüya tabircileri bu rüyayı gören kişinin çevresindeki insanları ihmal ettiğine, kişinin işkolik olmasından dolayı sevdikleri tarafından bu durumun hoş karşılanmadığına yorulur.

Rüyada Kara Lahana Sardığını Görmek

Rüyada kara lahana sarmak, zorluklar çekmeye yorulur. Rüya sahibinin yükünün artacağına, sorunlarının büyüyeceğine, borçlarının artacağına bu durumda kişinin ve hane halkının huzurunun kaçacağına işaret eder.

Rüyada Beyaz Lahana Sardığını Görmek

Rüyada sarılan beyaz lahana da kara lahana gibi olumsuz yorumlanır. Rüyada sarılan beyaz lahana kişinin şansızlığına yorulur. Rüya sahibinin umudunu kaybetmesine neden olacak olayların yaşanmasına, kişinin hayal kırıklığına uğramasına, başından tatsız olayların geçeceğine yorulur. Rüyadaki yeşil lahana sarmak da iyi değil, uğursuzluk anlamına gelir.

Rüyada Birinin Sarma Sardığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında birinin sarma sardığını görmesi bilgi sahibi olacağına, hayırlı ve bol kazançlı işler yapacağına, rahat, huzurlu bir hayata kavuşacağına, en ufak bir sıkıntıda zarara uğramadan atlatılacağına, kişinin mutlu bir hayat süreceğine delalet eder.

Rüyada Yaprak Sarması Yediğini Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüya sahibinin rüyasında yaprak sarması yediğini görmesi kişinin önüne çok büyük bir kısmetin çıkacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Pişmiş Yaprak Sarması Görmek

Rüyasında pişmiş yaprak sarması gören rüya sahibinin müjdeli haberler alacağına, hayırlı bir evlat olduğu için hayatında işlerin yoluna gireceği, kişi eğer bekarsa mutlu bir evlilik yaşayacağı, güzel günlerin bir süre sonra rafa kalkacağına, sevdiği insanların zarar göreceğine, maddi açıdan işlerinin iyiye gideceğine rivayet eder.

Rüyada Etli Yaprak Sarması Yediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında etli yaprak sarması yediğini görmesi hasret kaldıklarına kavuşacağına, zor günler geçireceğine, hayal ettiklerinin gittikçe uzaklaşacağına delalet eder.

Rüyada Tencerede Yaprak Sarması Görmek

Rüyasında tencerede yaprak sarması gören rüya sahibinin uzun zamandır yavaş bir şekilde ilerlediği işlerinin bir anda hızlanacağı ve işlerinin yoluna gireceğine rivayet eder.

Rüyada Yaprak Sarması İkram Ettiğini Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüya sahibinin yaprak sarması ikram ettiğini gören kişinin evi hiç yokluk görmez ve huzur dolu olur. Bir kişiye yaprak sarması ikram etmek o kişiye hayatında unutamayacağı bir iyilikte bulunmak ve büyük bir sevap kazanacağına yorumlanır.

Rüyada Yaprak Sarması İçi Hazırladığını Görmek

Rüyasında yaprak sarması içi hazırladığını gören kişi sadece kendi için değil ailesi için güzel bir gelecek hazırlayacağına, işlerinin yolunda gidip, karlı yatırımlar yapacağına, zararlı ortaklıklardan kurtulup, kendi işinin patronu olacağına, asla başkasına muhtaç olmayacağına rivayet eder.

Rüyada Yaprak Sarması Satın Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yaprak sarması satın aldığını görmesi işe yaramayacağı sanılan bir işten tam tersine gelir elde edeceği, doğru ile yanlışı en iyi şekilde ayırt edeceği bu nedenle hayatına iyi doğru bir yön vereceğine delalettir.

Rüyada Yaprak Sarması Yediğini Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüya sahibinin rüyasında yaprak sarması yediğini görmesi maddi açıdan hiçbir sıkıntısının olmayacağına, ailesinin ferah, mutluluk içerisinde olacağına, kişinin iş yerinde terfi alacağına emrindeki çalışanlara iyi davrandığı için işlerinin hep yolunda gideceğine rivayet eder.