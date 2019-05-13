Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin rüyasında bulgur görmesi

Rüya tabiri yorumcularına göre ekmek ve iş demektir. Kişinin iş hayatının bereketleneceği ve elinin bollaşacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin çektiği tüm maddi sıkıntılarının sona ereceğine işaret eder. Bu nedenle oldukça hayırlı bir rüya olarak nitelendirilir. Rüyada bulgur görmek konusunu çoğu rüya sözlüğü yorumcusu da benzer şekilde değerlendirmiştir. Rüya sahibinin yaşam koşullarının iyileşeceği şeklinde açıklamışlardır. Bulgur görmenin rüya tabiri, kişinin bahtının açılmasıdır. Rüyada bulgur görmenin yorumu, rüya sahibinin rüyasında gördüğü bulgur kadar mal varlığına sahip olacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada bulgur görmek, kişinin iş hayatında bol kazanç sağlayacağına, başarısında pek çok kişinin gözü olacağına delalet eder. Rüyada bulgur görmek, rüya sahibinin çok dikkat etmesi gerekeceğine, aksi takdirde başına belaların gelebileceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Bulgur Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur aldığını görmesi duyacağı müjdeli habere alamet eder.

Rüyada Bulgur Kaynattığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur kaynattığını görmesi bereketle yenecek rızka işaret etmektedir.

Rüyada Bulgur Bulduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur bulduğunu görmesi evde bolluğa yorumlanmaktadır.

Rüyada Bulgur Pişirdiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur pişirdiğini görmesi büyük kazanç sağlayacağı işlerinden peşinden gideceğinize yorumlanmaktadır.

Rüyada Bulgur Yediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur yediğini görmesi özellikle sağlık sorunlarının son bulacağına delalet eder.

Rüyada Bulgur Dağıttığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur dağıttığını görmesi ticarette başarı kazanacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Bulgur Elediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur elekten geçirdiğini görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntılardan eleme yorumlanmaktadır.

Rüyada Bulgur Pilavı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur pilavı görmesi helal rızk peşinde koştuğuna ve bu nedenle de bolluk, bereket içinde yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada Bulgur Pilavı Yediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur pilavı yediğini görmesi birisinin sizin hakkınızda iyi ve öğütücü sözler söylediğini haber alacağınızı işaret olarak kabul edilir. Bulgur pilavı yediğinizi gördüyseniz, bu zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Bulgur pilavı yemek, helâl mala ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada Bulgur Köftesi Görmek

Rüya sahibinin huzura kavuşacağı ve keyif süreceği bir döneme gireceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Bulgur Fabrikası Görmek

Rüya sahibinin rüyasında o ana kadar anlaşılmamış birkaç güç ve karışık sorunun çözüme ulaşacağına yorumlanır. Bulgur fabrikası kazanç ve menfaate delalet etmektedir.

Rüyada Bulgur Ambarı / Mahzeni Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur ambarı veya mahzenini görmesi geniş rızka, ziraatın gelişmesine, ucuzluk ve bolluğa, hastalıktan şifa bulmaya çıkar.

Rüyada Bulgur Taşıdığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur taşıdığını görmesi tüccar için kazanca, memur ve işçi için de maaşlara yapılacak zamma işaret eder.

Rüyada Buğday Bulguru Görmek

Rüya sahibinin rüyasında halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının genişliğine, hastalıklardan şifa bulmalarına delalet eder.

Rüyada Bulgur Hediye Ettiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur hediye ettiğini görmek hayırlı bir evlada ve vefalı dosta delalet etmektedir

Rüyada Kendisine Hediye Olarak Bulgur Hediye Edildiğini Görmesi

Rüya sahibinin rüyasında kendisine bulgur hediye edildiğini görmesi bol ve geniş rızka tabir olunur.

Rüyada Bulgur Çorbası Pişirdiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bulgur çorbası görmek faydalı ve iyilik sever biri olduğuna delâlet eder. Bulgur pişirmek rızık ve daimî olan faydalara işarettir.