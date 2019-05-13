Rüyada un görmek ne anlama gelir?

Helal mal demektir. Rüyasında un gören kimse içi rüya yorumu, kişinin helal para kazanarak mal sahibi olmasıdır. Hatta kimi rüya tabiri yorumcularına göre rüyada un görmenin manası zengin olmak demektir. Un ekmeğin hammaddesidir ve ekmek yapılan bu madde bolluk ve bereketin simgesidir.
Rüya sözlüğü yorumcularının kimisine göre mutluluk demektir. Bu yorumculara göre rüyada un görmek, kişinin zengin olacak diye bir kesinlik yoktur. Rüyada görülen unun bolluk ve bereket manasına geldiğini söylerler fakat bunlar olmasa bile rüya sahibinin oldukça mutlu bir hayat süreceğini belirtirler.
Rüyada Un Görmek
Bolluk, helal rızık, zenginlik gibi manalara gelir. Kimi yorumcuya göre ise mutluluk demektir. Kişinin çok parası ya da malı olmasa da mutlu olacağına işarettir derler.
Rüyada Buğday Unu Görmek
Akraba ziyareti yapılacağına işarettir.
Rüyada Arpa Unu Görmek
İman güzelliğine işarettir.
Rüyada Pirinç Unu Görmek
Güzel ve lezzetli yiyeceklere işarettir.
Rüyada Mısır Unu Görmek
Helal ve kolay rızık manasına gelir.
Rüyada Uncu Görmek
Un fabrikası ya da un satıcısı görmek sıkıntıların bitmesi manasına gelir.
Rüyada Un Eleği Görmek
Elek sağlam ise adalet ve kanun demektir. Eğer elek yırtık ya da delikse o zaman adaletsizliğe işarettir.
Rüyada Un Çuvalı Görmek
Rüyada çok sayıda un çuvalı görmek zengin olmaya işarettir.
Rüyada Üstü Başı Un Olmak
Üstü başı una bulanan kimse için arzu ettiği şeylerin gerçek olacağı rivayet edilir.
Rüyada Elinde Un Olan Kimse Görmek
Elinde un olan ya da un çuvalı tutan kimse için cömert kimse yorumu yapılır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.