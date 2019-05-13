Rüyada un görmek ne anlama gelir?

Rüyada un görmek

Helal mal demektir. Rüyasında un gören kimse içi rüya yorumu, kişinin helal para kazanarak mal sahibi olmasıdır. Hatta kimi rüya tabiri yorumcularına göre rüyada un görmenin manası zengin olmak demektir. Un ekmeğin hammaddesidir ve ekmek yapılan bu madde bolluk ve bereketin simgesidir.

Rüya sözlüğü yorumcularının kimisine göre mutluluk demektir. Bu yorumculara göre rüyada un görmek, kişinin zengin olacak diye bir kesinlik yoktur. Rüyada görülen unun bolluk ve bereket manasına geldiğini söylerler fakat bunlar olmasa bile rüya sahibinin oldukça mutlu bir hayat süreceğini belirtirler.

Rüyada Un Görmek

Bolluk, helal rızık, zenginlik gibi manalara gelir. Kimi yorumcuya göre ise mutluluk demektir. Kişinin çok parası ya da malı olmasa da mutlu olacağına işarettir derler.

Rüyada Buğday Unu Görmek

Akraba ziyareti yapılacağına işarettir.

Rüyada Arpa Unu Görmek

İman güzelliğine işarettir.

Rüyada Pirinç Unu Görmek

Güzel ve lezzetli yiyeceklere işarettir.

Rüyada Mısır Unu Görmek

Helal ve kolay rızık manasına gelir.

Rüyada Uncu Görmek

Un fabrikası ya da un satıcısı görmek sıkıntıların bitmesi manasına gelir.

Rüyada Un Eleği Görmek

Elek sağlam ise adalet ve kanun demektir. Eğer elek yırtık ya da delikse o zaman adaletsizliğe işarettir.

Rüyada Un Çuvalı Görmek

Rüyada çok sayıda un çuvalı görmek zengin olmaya işarettir.

Rüyada Üstü Başı Un Olmak

Üstü başı una bulanan kimse için arzu ettiği şeylerin gerçek olacağı rivayet edilir.

Rüyada Elinde Un Olan Kimse Görmek

Elinde un olan ya da un çuvalı tutan kimse için cömert kimse yorumu yapılır.