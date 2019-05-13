Rüyada kıraathane görmek ne anlama gelir?

Rüyada kıraathane görmek

Rüya sahibinin kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Rüyayı gören kişinin işlerini hiç ihmal etmeyen, biriktirmeyen ya da geciktirmeyen bir yapısı olduğuna yorulmaktadır.

Genel olarak rüya sözlüğü yazarları tarafından kişinin disiplinli yapısına yorulan bu rüya, aynı zamanda rüya sahibinin hırslı, çalışkan ve sözünün arkasından duran bir kimse olduğuna da işaret etmekredir.

Rüyada Kıraathanede Oturmak: Rüyayı gören kişinin hayırsız, tatsız olaylar yaşayacağı ve bu nedenle ağız tadının kaçacağı anlamına gelir.

Rüyada Kıraathanede Oyun Oynamak: Rüyayı gören kişinin vaktini ve geleceğini planlayarak verimli bir şekilde değerlendireceğine delalet eder.

Rüyada Kıraathanede Çay İçmek: Rüyada kıraathanede çay içmek, hayırlara alamet eder. Rüya sahibine hayırlı ve uğurlu gelecek gelişmelerin yaşanacak olmasına yorulmaktadır.

Rüyada Kıraathanede Okey Oynamak: Rüya sahibinin olmayacak işlere heveslendiğine ancak umduğunu bulamayacağına delalet eder.

Rüyada Kıraathanede Kağıt Oynamak: Rüyayı gören kişinin Allah'ın helal kılmadığı işlere gireceğine, günaha ve ayıba karışacağına alamet eder.

Rüyada Kahvehane Görmek: Rüyayı gören kişinin işinden olacağına ve bu nedenle kendisini işe yaramaz hissedeceğine yorumlanmaktadır.