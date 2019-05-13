Rüyada cami görmek ne anlama gelir?

Rüyada cami görmek

Güzellik ve iyiliğe yorumlanır. Rüyasından cami gören rüya sahibinin ekmeğine haram karışmaz, dinine düşkün biridir. Rüya sözlüğü yorumlarından birine göre, rüyada cami görmek para kazanmak için bir işle meşgul olmak demektir. Şehirde görülen cami saygı duyulması gereken aile büyüklerine işarettir. Rüyada caminin tavanını görmek ülke yöneticiliğinde üst mevkilerde yer alan biriyle samimi olmak anlamına gelir.

Rüyada cami yaptırmak, hayırlı bir iş yapmanın habercisidir. Aynı zamanda ilim adamı olmaya delalettir. Rüyada camiye girdiğini görmek, tövbe etmeye yorulur. Rüyada camide ölmek, hayırlara vesile olan bir rüyadır. Rüyada camide namaz kılmak da güzel ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanır.

Rüyada cami minaresi görmek, mutlu bir hayat demektir. Rüyada cami inşaatı görmek, rüya sahibinin, bir ortaklık sayesinde hayallerinin büyük kısmını gerçekleştireceğine yorulur. Ailevi sorunları da çözer. Rüyada cami yıkılması, aile arasında tartışmalar yaşanacağına yorulur. Rüyada cami avlusu görmek, güzel bir işi yürütmek anlamına gelir. Rüyada cami avlusunda beklemek, gelecek bir haber üzerine zor bir işe adım atılacağına delalettir.

Rüyada cami aramak, rüyayı gören kişinin büyük bir karar vermek zorunda kalacağına, bu karar yüzünden istediği şeylere kavuştuğu gibi bir şeyler de kaybedebileceğine yorulur.