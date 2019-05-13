Rüyada gecekondu görmek ne anlama gelir?

Rüyada gecekondu görmek

Hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibin şanslı ve bereketli bir döneme gireceğine rivayet etmektedir. İş hayatında yükselecek ve büyük başarılar elde edeceğine, çevresinde saygınlık kazanacağına, hayırlı işlere el atacağına yorumlanır.

Rüyada gecekondu görmenin anlamı, yükselmeye işaret etmektedir. Rüya sözlüğü yorumlarına göre rüyasında gecekondu görmek, rüya sahibinin hayırlı işler yapacağına ve bu işler sayesinde büyük başarı kazanacağına rivayet eder.

Rüyada gecekondu yaptığını görmek: Rüya sahibinin hırslı, çalışkan ve mücadeleci kişiliği sayesinde istediği her şeye erişebileceğine rivayet etmektedir.

Rüyada gecekonduda oturduğunu görmek: Rüyayı gören kişinin gereksiz bir şekilde çevresi tarafından dışlandığını düşünecektir.

Rüyada gecekondunun yıkıldığını görmek: Rüya sahibinin üzücü olaylar yaşayacaktır. Bu nedenle hayal kırıklığı yaşayacak ve umutsuzluğa kapılacaktır.