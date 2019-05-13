Rüyada bilezik görmek ne anlama gelir?

Rüyada bilezik görmenin anlamı

Rüya sahibinin yakın bir zaman içerisinde eş, dost ve akraba ziyaretleri yapacağına işaret eden bir rüyadır. Genellikle kadınların gördüğü bu rüya oldukça hayırlıdır. Ancak bir erkeğin rüyasında bilezik görmesi çoğu rüya sözlüğü yazarı tarafından hayırla karşılanmaz. Erkeğin ekonomik olarak oldukça zorluk çekeceği günler yaşayacağına delalet eder.

Rüyada bilezik görmek konusunda yapılan genel rüya tabiri, kişinin hayır duası almasıdır. Yapılacak olan ziyaretler sonucunda kişilerin rüya sahibinden razı geleceği şeklinde açıklanır. Bilezik kolda değil de evde görülürse, evde bolluk ve bereket yaşanacağına alamet eder. Rüyada bilezik görmenin yorumu, kişi bekar bir bayansa hayırlı bir evlilik yapacağı, eğer evli ise de birikim yapacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada kolunda bilezik görmek: rüya sözlüğü yorumcularına göre rüya sahibinin yaşayacağı kötü olaylara, karmaşıklığa işaret eder.

Rüyada bileziğin kırıldığını görmek: Talihsizlik demektir. Rüya sahibinin bir anda düzeninin bozulacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada kolundan bilezik çıkarmak: Rüyayı gören kişinin yaşayacağı kavgalara, üzücü olaylara yorumlanır.

Rüyada gümüş bilezik görmek: Rüya sahibi erkek de olsa kadın da olsa hak yolunda yürüyecekleri şeklinde yorumlanır.

Rüyada altın bilezik görmek: Cinsiyete göre farklı anlamları vardır. Erkek için üzüntü ve dert, kadın içinde mutluluk ve huzur demektir.

Rüyada toprakta altın bilezik görmek; rüya sahibinin kutsal saydığı ve çok değer verdiği bir insandan ya da bir bir yerden gelecek kolay rızık anlamına gelir. Tamamen şansa bağlı bir nasibi yemek demektir.

Rüyada bebek kolunda bilezik görmek, eve gelecek misafirlerin beraberinde getireceği hayır, iyilik, güzellik ve uğur getirme anlamana gelir.

Rüyada kırılmış ya da yamuk altın görmek rüya sözlüğü yorumcularına göre sınavında ya da bir meslek dalında istenilen performansı gösterememeye bu nedenle üzülmeye, hüsrana uğramaya ve kendini aileye, eşe dosta ve çevreye karşı rezil olmuş hissetmeye yorulur.