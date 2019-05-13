Rüyada madenci görmek ne anlama gelir?

Rüyada madenci görmek

Rüya sözlüğü yazarları tarafından bu rüyayı gören hemen hemen herkes için hayra yorulmaktadır. Rüyasında madenci gören bekar erkek ve kızların rüya tabiri, rüya sahiplerinin kısa bir müddet içerisinde mutlu bir izdivaç gerçekleşticeği şeklinde açıklanmaktadır. Ancak rüyasında madenci gören kimse evliyse bu da onun maddi kazancının katlanarak artacağına işarettir.

Rüyada madenci olduğunu görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı gören kişinin iş hayatında azimle ortaya koyduğu performansın haklı kazancını elde edeceğine, terfi alacağına, aile hayatında mutluluk ve esenliği yakalayacağına yorulmaktadır. Rüyasında başka madencilerle madene indiğini görmek de rüya sahibinin yakınlarıyla dostane ilişkiler kurduğuna işarettir.

Rüyada madencilerle sohbet ettiğini görmek: Rüya sözlüğü yazarları, rüyasında madenciyle sohbet ettiğini gören kişinin yakın gelecekte önemli imkanlara kavuşacağını ve izdivaç kuracağını ifade etmektedir.

Rüyada madencinin maden çıkardığını görmek: Rüyasında madencinin maden çıkardığını gören kimsenin rüyası uzun süredir planlanarak devam ettirilen ticari işlerden olumlu sonuçlar alınacağına ve kazancın günden güne artacağına işarettir.

Rüyada madenciyle arkadaş olduğunu görmek: Rüyasında madenciyle arkadaş olduğunu gören kişinin sosyal hayatında ve ticari yaşamında beraber hareket ettiği insanlarla kazançlı işler yapacağına delalet etmektedir.

Rüyada madencilerle maden ocağında gezdiğini görmek: Rüya yorumcularına göre rüyasında madencilerle beraber maden ocağını gezdiğini gören rüya sahibi bekar bir bayan ise yakın zamanda evlenecek demektir. Rüyada madencilerle birlikte maden ocağında gezen kişi bekar erkekse bu rüya onun dostlarıyla iyi ilişkilerini devam ettireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında madencilerle maden ocağında gezdiğini gören evli bir bayanın rüya tabiri, bahtının açık olacağı şeklinde yorumlanırken, evli bir beyin rüyasında madencilerle maden ocağında gezdiğini görmesi deneyim kazanacağının alametidir.