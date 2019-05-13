Rüyada evlatlık görmek ne anlama gelir?

Rüyada evlatlık görmek

Rüyada evlatlık görmenin yorumu, sıkıntıya işarettir. Rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı sıkıntıların habericisidir fakat bu sıkıntıların sonunda mutluluğa erişeceğine yorumlanır. Rüyada evlatlık görmenin tabiri, zahmetsiz ve kolayca isteklerine kavuşacağına işarettir.

Rüyada evlatlık erkek çocuk aldığını görmek: Yaşadığı sıkıntıların aniden ortadan kalkacağına işarettir. İş hayatında büyük adımlar atacağına ve büyük gelişmeler yaşayacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada evlatlık kız çocuk aldığını görmek: İş hayatına yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin işleri çok iyi giderken, aniden maddi zorluğa düşeceğine işarettir. İş hayatında büyük zarara uğrayacağına yorumlanır.

Rüyada evlatlık olduğunu görmek: Rüya sahibinin hayatı çok düzenli giderken hiç beklenmedik bir zamanda büyük sorunlar yaşayacağına yorumlanmaktadır fakat yaşadığı zorluklardan çabaları ve gayretleri sonucunda üstesinden geleceğini ifade eder.