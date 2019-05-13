Rüyada papağan görmek ne anlama gelir?

Rüyada papağan görmek

Bazı rüya tabircilerine göre rüya sahibinin yaşayacağı güzel şeylere işaret etmektedir. Bekar bir kişinin rüyasında papağan görmesi, yakın zamanda hayırlı bir kısmetiyle tanışacağına işaret etmektedir. Farklı bir yorumda ise rüyada papağan görmek, kötü işlerle uğraşan kötü niyetli kişilere işaret etmektedir. Rüyada papağan görmek kimi rüya alimine göre ise eğitimine düşkün, bilgili bir kişiye işaret etmektedir. Başka bir yoruma göre ise rüyada papağan görmek, rüya sahibinin yakın bir dostundan haber alacağına işaret etmektedir.

Rüyada papağan görmek, bazı rüya alimlerine göre rüya sahibinin mutlu bir ilişki kuracağına işaret etmektedir. Rüyada papağan görmek, bazı rüya tabircileri tarafından olumsuz bir şekilde yorumlanmıştır. Buna göre rüyada papağan görmek, sözüne güvenilmeyen, sahtekar ve ahlaki açıdan beğenilmeyen bir kişiye işaret etmektedir. Rüyada konuşan papağan görmek, rüya sahibinin sevdiği bir kişi tarafından aldatılması anlamına gelmektedir. Rüyada konuşan papağan görmek bazı rüya alimlerine göre ise rüya sahibinin yakın bir tanıdığı tarafından ihanete uğraması anlamına gelmektedir.

Rüyada papağan kesmek: Rüyada papağan kesmek, rüya sahibinin verdiği sözleri tutmasına ve insanlara güven veren bir kişi olmasına işaret etmektedir. Farklı bir yorumda ise papağan öldürmek, rüya sahibinin sakladığı sırların ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Rüyada papağan yakalamak: Rüyada papağan yakalamak kısmete işaret etmektedir. Rüya sahibinin eline geçecek fırsatın, güzel gelişmelere neden olacağı anlamına gelmektedir. Farklı bir yorumda ise rüyada papağan yakalamak, rüya sahibinin kötü bir duruma düşmesine ve sıkıntılı günler geçirmesine işaret etmektedir.

Rüyada papağan yumurtası görmek: Rüyada papağan yumurtası, zenginliğe işaret etmektedir. Diğer bir yorumda ise papağan yumurtası görmek, bekar bir kişi için evlilik anlamına gelmektedir. Farklı bir yoruma göre ise rüyada papağan yumurtası görmek, rüya sahibinin istediği kısmetinin gerçekleşmesine işaret etmektedir.

Rüyada papağan sevmek: Rüyada papağan sevmek, rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşmesine işaret etmektedir. Başka bir yorumda ise rüyada papağan sevmek, müjdeli haberler almaya işaret etmektedir.