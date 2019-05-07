Rüyada darbuka görmek ne anlama gelir?

Rüyada darbuka görmek

Bazı tabircilere göre rüyayı gören kişinin aile hayatı ve iş hayatında yaşanan sorun ve sıkıntıların kısa süre içinde ortadan kalkacağına yorulur. Rüya sahibinin hayatında güzel ve yeni gelişmeler olacağına, ters giden olayların düzeleceğine delalet etmektedir.

Rüyada Darbuka Çaldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında darbuka çaldığını görmek iş hayatına yorumlanmaktadır. Alacağı haberlerden dolayı mutluluk yaşayacağına, muradına ereceğine delalet etmektedir.

Rüyada Darbuka Çalanı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında darbuka çalan birini görmesi kişinin kimselerle hoş vakitler geçireceğine ve hayatının tadını çıkaracağına . Hayatın olumsuz yönlerini bir kenara atarak hayata farklı gözlerle bakacağına yorumlanır. Bazı yorumculara göre de o kimseyle bir takım kazanç sağlayacak etkinliklere katılmaya, eğlenerek para kazanmaya, yaşadığınız her anın keyif dolu sürmesine tabir edilir.

Rüyada darbuka görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ya da aile hayatında yaşadığı bir sorunun çözümü için epey bir zamandan beri beklediği haberin yakında geleceği demektir. Bazı tabircilere göre ise çok hayırlı ve güzel gelişmeleri de getireceği anlamına gelir.

Rüyada Darbuka Sesi Duymak

Rüya sahibinin rüyasında darbuka sesi duyması aile içine gelecek bir habere işarettir. Rüyayı gören kişinin alacağı müjdeli haberden dolayı tüm sıkıntılarının biteceğine rivayet eder.

Rüyada Patlamış Darbuka Görmek

Rüya sahibinin rüyasında patlamış bir darbuka görmesi rüya tabircilerine göre bir haberin hayırlı bir şekilde gelmeyeceğine işaret eder. Gereksiz güç gösterisi yapmaya, yapılacak her şeyin boşa gideceğine delalet etmektedir.

Rüyada Darbuka Çalıp Oynadığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında darbuka çalıp oynadığını görmesi, kişinin hayır işleri peşinde koşacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bazı tabircilere göre rüyada darbuka çalıp oynamak, rüya sahibinin çok sevineceği bir haber alacağına da alamet etmektedir.