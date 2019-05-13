Rüyada türbe görmek ne anlama gelir?

Rüyada türbe görmek

Genel manada kötülüklerden kurtulmak ve tövbe etmek manalarına gelir. Rüya yorumcularına göre rüyasında türbe gören kimse kötü davranış ve alışkanlıklarından vageçer. Bu kimse artık daha düzgün ve sağlıklı yaşam sürer. Ayrıca rüya sahibi yanlışlarının farkına vardığı için bir daha yapmamak üzere tövbe eder.

Rüya sözlüğü yazarlarının bazılarına göre rüyada türbe ziyareti görmek, sıkıntıların biteceğine işaret eder. Bu yorumcular türbeye gidip orada dua eden kimsenin çektiği sıkıntıların geride kalacağını belirtir. Rüya sahibi için rahat ve ferah günlerin habercisidir.

Rüyada Türbe Görmek

Rüyasında türbe gören kimse için kimi yorumcular kötü alışkanlıklarını ve kötü arkadaşlıklarını bitirecek ve bunlara tekrar yaklaşmamak üzere tövbe edecek derken kimi yorumcu ise sıkıntıların biterek rahat ve huzurlu bir yaşam sürüleceğine yorumlar.

Rüyada Türbe Ziyaret Etmek

Türbeye giderek orada yatan cenazeyi ziyaret eden ve Fatiha okuyan kimse için henüz cesaret edemediği işler olduğuna ve bir süre daha yapsam mı yapmasam mı ikileminde kalınacağına yorumlanır.

Rüyada Türbe Temizlemek

Türbeye gidip orayı temizleyen kimse derdine çare bulur. Borçlarını öder, hastaysa şifa bulur, olmasını istediği dileği ve duaları kabul olur.

Rüyada Türbedeki Zat ile Konuşmak

Türbede bulunan zat ile konuştuğunu gören kimse için bu zatın söylediklerine göre yorum yapılır lakin size kendinizi iyi hissettirecek şeyler söyleyip gülümsediyse o zaman hayra yorulur.

Rüyada Türbe Kapısı Görmek

Rüya sahibinin rüyada türbe kapısı görmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre hayırlıdır. Kişinin rüyasında türbe kapısı görmesi uzun zamandır planladığı ama bir türlü hayata geçiremediği planlarını sonunda gündemine alarak üzerinde çalışmaya başlayacağına işaret eder.

Rüyada Türbede Dua Etmek

Rüya tabiri yorumcularına göre rüyada türbede dua ettiğini gören kişinin yüce gönüllü bir kimse olduğuna işaret eder. Aynı zamanda rüyada türbede dua eden rüya sahibinin kendisine yapılan yanlışı unutacak, yanlışı yapan kişileri bağışlayacak ve kısa süre içinde kaybettiklerine yeniden kavuşacağına delalet etmektedir.

Rüyada Türbede Dilek Dilemek

Rüya sahibinin rüyada türbede dilek dilediğini görmesi, rüya sahibini içten içe, gizlice seven ve onun için hep iyi şeyler dileyen biri olduğu anlamına gelir.