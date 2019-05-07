Rüyada kıyafet görmek ne anlama gelir?

Rüyada kıyafet görmek

Genellikle yabancı bir kadına işaret etmektedir. Rüya sahibinin henüz tanımadığı bu kadının, kendisini baştan çıkararak, kafasına karıştıracağına ve tüm hayatını ters yüz edeceğine yorumlanır.

Rüyada kıyafet görmek, rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisine göre rüyada kıyafet görmek, bu rüyayı zengin olmaya, bolluğa, berekete, neşeye ve mutluluğa yormaktadır.

Rüyada Kıyafet Değiştirdiğini Görmek

Rüyayı gören kişinin iş hayatında yükseleceğine, hayatının olumlu yönde değişeceğine delalet eder.

Rüyada Kıyafet Satın Almak

Rüya sahibinin işinde beklediği kazancı elde edemeyeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kıyafet Aramak

Rüya sahibinin işinden memnun olmadığına ve bu yüzden farklı işlere girişeceğine yorulmaktadır.

Rüyada Kıyafet Almak

Rüyada kıyafet almak, rüya sahibi için iyi şans ve kısmet olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Kıyafet Vermek

Rüyasında kıyafetlerini başka birilerine verdiğini gören kimenin kısmetlerinin artacağına, harcadığı emeklerin karşılık bulacağına ve bolluk berekete delalettir.

Rüyada Kıyafet Kaybetmek

Rüyayı gören kişinin düşeceği darlığa ve zarara delalet etmektedir.

Rüyada Kıyafet Toplamak

Rüyayı gören kişinin, geleceğini düşünerek yaptığı yatırım ve birikim olarak tabir edilmektedir.

Rüyada Kıyafet Mağazası Görmek

Rüyada giysi mağazası gören rüya sahibi kişinin, kazancının önemli oranda artacağına, yaşam standartlarının yükseleceğine, imkânlarının da genişleyeceğine tabir edilir.

Rüyada Kıyafet Dolabı Görmek

Rüyada kıyafet dolabı gören kimsenin iş hayatında terfi almaya, itibar ve ün kazanmaya, ticaretten hayır görmeye ve hatırı sayılır oradan para kazanmaya delalet eder.

Rüyada Dağınık Kıyafetler Görmek

Rüya sahibi kişinin hayatının son zamanlarda karma karışık bir hal aldığına, işin içinden çıkamayan bu kimsenin bocaladığına işaret eder.