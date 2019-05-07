Rüyada berrak su görmek ne anlama gelir?

Rüyada berrak su görmek

Sağlık ve uzun ömre yorulur. Rüya sahibinin bedenen ve ruhen sağlığının yerinde olacağına işaret eder. Ayrıca rüyada berrak su görmek, rüya sahibinin uzun bir ömür yaşayacağına alamet eden bir rüyaya delalet etmektedir.

Rüyada Berrak Su Aktığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında berrak su aktığını görmek özellikle iş yaşamında çok iyi başarılar sağlayacağına yorulmaktadır. Bu başarılarının da büyük takdir toplayacağına alamet eder.

Rüyada Berrak Su İçtiğini Görmek

Rüya sahibinin başarıları sayesinde ciddi paralar kazanacağına işaret eder.

Rüyada berrak su görmek, kişinin rahata kavuşacağı, huzur bulacağına yorulur. Kişinin özellikle maddi anlamda eski gücüne kavuşmasıdır. Rüyada berrak su görmenin yorumu, bolluk, bereket anlamına gelmektedir.

Rüyada Berrak Suda Abdest Aldığını Görmek

Rüya sahibinin alacağı destekle iş hayatında yükseleceğine delalet eder. Tüm sıkıntılarından kurtulacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada Berrak Su Birikintisi Görmek

Rüya sahibinin maddi sıkıntılarının son bulacağına delalet etmektedir. Sağlıklı ve huzur bir yaşam süreceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Berrak Suda Yılan Görmek

Rüya sahibinin rüyada berrak suda yılan görmesi iyiye yorulmaktadır. Aile içerisindeki huzuru bozmaya çalışacağına delalet eder.

Rüyada Berrak Suda Balık Görmek

Rüya sahibinin hayırlı haberler alacağına yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin çok huzurlu ve mutlu olacağı güzel günler yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Su Görmek

Rüyada görülen su, berekete, kısmete ve hayırlara yorulur. Rüyada su görmek, rüya sahibinin hayatına yeni temiz bir sayfada başlayacağına işaret etmektedir. Sıkıntılı günlerini geride bırakan rüya sahibinin huzur içinde güzel günler yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Su İçtiğini Görmek

Rüyada su içtiğini gören kişi, sağlık problemleri yaşamadan sıhhatli bir yaşam süreceğine yorulur. Rüyada sürekli su içtiğinizi ancak bir türlü susuzluğunu gideremediğinizi görmek, eşiniz tarafından üzüleceğinize, sıkıntılı günler geçireceğinize işarettir. Rüyada bir kişiden su alıp içtiğinizi görmek, çevrenizdeki birine iyilik edeceğiniz şeklinde yorumlanır.

Rüyada Su Verdiğini Görmek

Rüya sahibinin son derece iyi bir insan olduğu anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi, çevresindeki insanlara karşı yardımsever, alçak gönüllü birisidir. Din vecibelerini yerine getireni güzel ahlaklı ve Allah tarafından hayırlı bir insan olduğu yorumu yapılır. Haram malla işi olmayan, günaha girmekten kaçınan, nefsini terbiye eden rüya sahibinin daha da hayırlar yapacağına işaret eder.

Rüyada Su Aldığını Görmek



Rüyada kalın bir kase içinde su alan kişinin çocuğu olacağı şeklinde yorum yapılır. Eğer alınan su temizse, rüya sahibinin huzur içinde bir yaşam süreceğine, helal yollardan kazançlar sağlayacağı anlamına gelir. Rüyada alınan su acı ise bunun evliliğe delalet ettiği kabul edilir.