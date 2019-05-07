Rüyada boğa görmek ne anlama gelir?

Güç ve kudret demektir. Rüya sahibinin güçleneceği, düşmanlarına karşı büyük cesarete sahip olacağına işaret eden hayırlı bir rüyadır. Maddi ve manevi olarak büyük bir kişi olacağına delalet eder.
Rüyada boğa görmek konusunu kimi rüya sözlüğü yazarı, mutlu ve başarılı olmak şeklinde açıklar. Ancak boğanın kızgın olduğunu görürseniz, bu hayırlı bir rüya değildir. Kişinin canını sıkacak, huzurunu ve keyfini kaçıracak birtakım olaylar yaşayacağına işaret eder. Boğa görmenin rüya tabiri, kudrettir. Rüya sahibinin maddi bir zenginliğe erişeceğine işarettir. Rüyada boğa görmenin yorumu, rüya sahibinin biri ile yapacağı bir dostluk sonucu kendisinden büyük bir yarar göreceğine delalet eder.
Rüyada Boğa Kovalaması
Rüya sahibinin bazı sağlık sorunları ile boğuşacağına işarettir.
Rüyada Boğa Yılanı Görmek
Rüya sahibinin birtakım sıkıntılara düşeceğine delalettir.
Rüyada Öküz Görmek
Hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin bolluk ve bereket göreceğine yorumlanır.
Rüyada Öküz Almak
Rüya sahibinin hak yolunda güzel bir iş yapacağı şeklinde ifade edilir.
Rüyada Öküz Eti Görmek
Rüya sahibi kazancının tamamını helalinden elde ettiğine işaret eder.
Rüyada Öküz Eti Yemek
Bol kazanç demektir. Kişinin hayırlı ve yüksek kazanç elde edeceğidir.
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