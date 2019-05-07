Rüyada savaş görmek ne anlama gelir?

Rüyada savaş görmek

Rüyada görülen savaş tek şekilde yorumlanmaz. Rüyada savaş görmenin birkaç tabiri vardır. Rüyada iki ulusun birbirine karşı savaştığını görmek, toplumsal olarak çekilen sıkıntılara, hastalıklara, kötülüklere delalet etmektedir. Aynı zamanda bazı rüya yorumcularına göre rüyada savaş görmek, aile bireyleri arasında çıkacak olan tartışmalara da delalet etmektedir.

Rüyada Asker Görmek

Rüyada görülen asker farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada askerlerin savaş için hazırlık yapmaları sorunların varlığına, sıkıntıya düştüğünüz konular üzerinde çözüm yolları aradığınıza; askerler sayısının az olması yenileceğinize, ülkenize asker girdiğini görmeniz ise berekete ve bolluğa delalet eder.

Rüyada Silahlandığını Görmek

Rüyada silahlandığınızı görmeniz hayırdır. Rüya sahibinin bütün sıkıntılarının ve sorunlarının ortadan kalkacağına, sağlığına tekrardan kavuşacağına, bol kazanç elde edeceğine yorulur.

Rüyada Havan Topu Görmek

Rüyada görülen havan topu niteliğine göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada düşman tarafından havan topu atılması vatan topraklarının korunması gerekliliğine ve din üzerindeki ilmi eğitimler görmeye işarettir. Rüyada Müslüman ülkelerin birine havan topunun atılması İslamiyet'in karalanmasına işaret eder.

Rüyada savaş görmek, halkın devletin başındaki yöneticiye karşı savaşması ya da isyan etmesi, o ülkede fiyatların düşmesine, alım gücünün artarak bolluk ve bereketli bir dönem olacak demektir. Rüyada savaş görmek veya bir halkın birbirlerine savaş açması, rüyanın tersine o ülkeye barışın, huzurun geleceğine delalet eder. Rüyada düşmana karşı cenke girdiğini gören kişinin ailesine faydası olan, dini bütün biri olduğu anlamına gelir.

Rüyada Savaş Meydanı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında savaş meydanı görmesi kişinin hayatın kötü olayların yaşanacağına, bu nedenle çok üzüleceğine delalet eder.

Rüyada Savaş Uçağı Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında savaş uçağı gören kişinin hayatında gerçek bir savaşa hazırlanacağına delalet eder.

Rüyada Savaşa Gittiğini Görmek

Rüyasında savaşa gittiğini gören kişinin üzerine atılacak olan kötü iftiralardan kendisini koruması gerekeceğine, daha cesur ve güçlü adımlar atacağına, herkesi şaşırtacağına, işlerini büyütmek için başkalarıyla ortaklığa gireceğine rivayet eder.

Rüyada Savaştığını Görmek

Rüyada sahibinin savaştığını görmesi çalışarak ekmeğini kazanacağına, hiç kimseye hakkını yedirmeyeceğine, kişinin rakipleriyle mücadele içine gireceğine, güç sahibi olacağına, yeteneklerini güzel bir şekilde sergileyeceğine yorulur.

Rüyada Savaşan Askerleri Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre kişinin sabırlı bir insan olması gerekeceğine, işlerinde rakiplerinin altında kalmamak için daha çok çalışması gerektiğine, doğru zamanda doğru adımlar atması gerekeceğine rivayet eder.

Rüyada Savaşta Yaralandığını Görmek

Rüyasında savaşta yaralandığını gören rüya sahibinin hesapladıklarının dışında gelişmelerin yaşanacağına, hayal kırıklıkları yaşayacağına, ilişkide karşı tarafın yalanlarını yakalayacağına, tartışmalı günler geçireceğine delalet eder.

Rüyada Savaşta Öldüğünü Görmek

Rüya sahibinin savaşta öldüğünü görmesi bir ilişkinin sona ereceğine, yeni kapıların açılacağına, müjdeli haberlerin geleceğine, yakınlarının desteğiyle eski hayat neşesine kavuşacağına yorulur.

Rüyada Savaşta Yenik Düştüğünü Görmek

Rüyasında savaşta yenik düştüğünü gören rüya sahibinin maddi sıkıntılar çekeceğine, ruhsal sorunlar yaşayacağına, kendine karşı öz güveninin azalacağına, alacağı kararlardan kaçınacağına yorumlanır.

Rüyada Savaş Kazandığını Görmek



Rüya sözlüğü yorumcularına göre savaşı kazandığını gören rüya sahibinin gelirinin artacağına, ağız tadının yerine geleceğine, sevdikleriyle güzel bir ömür yaşayacağına, hayatında hasta olan kişilerin şifa bulacağına delalet eder.

Rüyada Savaş Esiri Düştüğünü Görmek

Rüyasında savaş esiri düştüğünü gören kişinin dostunu düşmanını bu zamanda iyi ayırt edeceğine, planladığı şeyleri zamanla gerçekleştireceğine, işlerinin yavaşlayıp geri düşebileceğine yorulur.

Rüyada Savaş Çıktığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında savaş çıktığını görmesi sıkıntıların ve üzüntülerin ortaya çıkacağı bir döneme gireceğine, ülkede gelişen bazı olumsuzluklar yüzünden kişinin umutsuzluğa kapılacağına rivayet eder.

Rüyada Savaş Gemisi Görmek

Rüyasında savaş gemisi gören kişinin rakiplerinin önünü keseceğine, kendi planlarını devreye geçireceğine, büyük işler başaracağına, uzun süre dillerden düşürülmeyeceğine, gelecekte unutulmayan insanlar arasında yer alacağına delalet eder.

Rüyada Savaşta Şehit Olduğunu Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında savaşta şehit olduğunu gören kişinin her türlü dertten, sıkıntıdan kurtulacağına, hayatında bulunan zorlukların üstesinden geleceğine, sevilen ve saygı duyulan bir insan olacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Savaştan Kaçtığını Görmek

Rüya sahibinin savaştan kaçtığını görmesi kişinin kendine güveninin kalmayacağı, girişkenliğini yitireceğine, kendi sorumluluklarını başkasının üstüne atarak kurtulmaya çalışacağına, başına gelen olaylardan ders çıkarmayarak yoluna devam edeceğine yorulur.

Rüyada Savaş Silahı Görmek

Rüyasında savaş silahı gören kişinin hayatında risklere yer vermeyeceğine, yalana, haksızlığa, iftiraya, kötülüğe hiçbir zaman yer vermeyeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Mermi Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mermi görmesi kötülükleri fark edip derin düşünceler içine girileceğine, bu kimselere zarar vermek istemeden sadece kendini koruyacak bazı tedbirler alacağına delalettir.

Rüyada Tank Görmek

Rüya sahibinin rüyasında tank görmesi kişiyi önemli bir konuda büyük destekçisi olacak, arka çıkacak güçlü insanlar olacağını bildirir. Husumet içinde olunan kimselerle araya girecek olan bu kişiler sayesinde rüya sahibinin çözmekte zorlandığı bir meselenin sonuna geleceğine, göreceği destekten dolayı moral bulacağına yorumlanır.

Rüyada Kışla Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kışla görmesi kişinin yaptığı işlerle öne çıkmak istediği, kendisini kanıtlamak için çabaladığı bu süreçte bir türlü istediği sonuçları alamayacağına, sivrilmek istese de uygun şartları elde edemeyeceğine alamettir.