Rüyada yabancı dil konuştuğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada yabancı dil konuştuğunu görmek

Rüyada yabancı dil konuştuğunu görmek, hükümdar tarafından izzet ve şerefe nailiyete delâlet eder. Rüyada güzel ve açik bir sekilde yabanci bir dili konustugunu gören kimse, benzeri olmayan izzet, seref ve mülke erisir. Eger tüccar ise, bulundugu yerde isim yapar, Herhangi bir zanaatkarsa yine isim yapar. Rüyada bütün dillerle konustugunu gören kimse, dünyaca büyük islere malik ve aziz olur.

Rüyada yabancı dil konuştuğunu görmek

Rüyada, kendisi yabancı dil bilmediği halde güzel ve açık bir şekilde yabancı bir dilde konuştuğunu görmek, benzeri ve misli olmayan izzet, şeref ve mülke delâlet eder.

Rüyada bütün dillerle güzelce konuştuğunu görmek, dünyaca büyük işlere mâlik olmaya işarettir. Bazı kere de yabancı dilde konuşmak, izzet ve hüküm vermeye delâlet eder. Her şeyin en güzelini Allahu Teâlâ bilir. O'na hamd olsun...

Rüyada hiç bilmediği bir dilde konuşmak

Rüyada hiç bilmediği ve anlamadığı bir dille konuştuğunu görmek, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder. Medh ve zemmedilmekten lisanının aciz kaldığını görmek, mahkemesi olan kişi için delil getirmekten aciz kalmaya ve düşmanına mağlup olmaya delâlet eder. Eğer mahkemesi yok ise, bu kere de fakirlikten dolayı halka yük olmaya işarettir.

Rüyada ölmüş birinin yabancı dil konuştuğunu görmek, sulh, nasihat ve mevizedir.