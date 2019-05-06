Rüyada bisküvi görmek ne anlama gelir?

Rüyada bisküvi görmek

Rüyada bisküvi görmek; genellikle geçim kaynağı, ticaret, Sağlık, para, seyahat, sevinçli haber, müjde, çocuk veevlilik olarak tabir edilir. Bisküvi rızkın bereketine ve halin düzgünlüğüne işarettir. Bisküvi ayrıca sefer, yolculuk ve seyahat ile de tabir olunur. Bekar birinin Rüyasında gördüğü ve tadına baktığı bisküvinin tadı güzel olursa evlilik demektir. Tatlı bisküvi, evliler için tatlı bir hayat demektir.

Hayırlı bir seyahate çıkacağınız anlamına gelir. Bu seyahat sayesinde hem siz hem yakınlarınız karlı çıkacak. Rüyada bisküvi yemek hayırlı bir yolculuğa çıkacağınız anlamına gelir. Rüyasında bisküvi yediğini gören kimse hayatını etkileyecek güzel haber alır.

Rüyada bisküvi yemek, rızık bolluğuna ve geçim sıkıntısının biteceğine isarettir. Bisküvi büyük bir nimetle yorumlandığı için, bundan sonra sıkıntı çekmeyeceginize de yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada bisküvi yemek, üzüntü ve dertlerin sona erecegine isaret eder.

Rüyada çokça bisküvi görmek

Rüyada bolca, çok sayıda bisküvi görmek muhtelif yerlerden gelecek menfaate ve hayıra delâlet eder. Bisküvi hayır ve berekete alâmettir. Kremalı, çikolatalı, sade gibi bisküvi çeşitlerini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Rüyada bisküvi satın almak

Rüyada biküvi satın almak; iyi habere, geçim kaynağının bolluğuna, refahına ve paraya delalettir. Bisküvi satın aldığınızı görmeniz iyi habere ve neşeli olayların işareti olarak yorumlanır.

Rüyada tatlı yada tuzlu bisküvi görmek

Tatlı bisküvi, helal kazanç, iyi haber veya iyi iş anlamına gelir. Tuzlu bisküvi ise meşgul olduğunuz sorun yada engellerle sorun ve engellere bir yol veya çözüm bulamadığınız anlamına gelir.