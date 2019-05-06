Rüyada havuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada havuz görmek

İçi Su dolu havuz, iyilik ve kerem sahibi bir kimseye, Havuzdan su içmek yahut Abdest almak birinden rızka nail olmaya yahut üzüntüden kurtulmaya, Havuz üzüntü ve kederin geçmesine, sevinç ve ferahlığa, güzel evlada, şerefli hanıma, bol rızka ve yüksek bbinaya, Odanın içinde görülen havuz Aile mutluluğuna yahut kendilerinden ilim öğrenilen kütüphane veya ilim ve irfan ehli komşuya delalet eder.

Rüyada havuza bakmak ne demektir

İçinde temiz su bulunan bir havuza baktığını görmek geleceğinin çok parlak olmasına yorulur. Fakat içindeki su kirli, bulanık ve yosunluysa geçmişte kaldığı sanılan sorunlar, kavgalar tekrarlanacaktır. Bu yüzden hayal kırıklığı da yaşayabilir. Temiz, berrak, saydam bir havuza bakmak, geleceğin parlak olacağına işaret eder.

Su dolu havuz görmek

Rüyada havuz, kadinla yorumlanir. Rüyasinda su ile dolu bir havuz görmek, güzel, agir basli bir kadin olarak tabir olunur. O havuzun kendisinin oldugunu veya o havuzdan su içtigini gören, öyle bir kadinla evlenir. Havuzda yüzmek iyi degil dir.

Havuza girmek

Bir havuza girip dibe daldigini ve bogulmadigini gören, bir kadina asik olup onunla tanismaga çalisir. Bir rivayet göre havuzda bogulmak kedere isarettir.

Rüyada susuz kuru havuz görmek

Bir havuzu susuz ve kuru olarak gör mek hayir degildir. Bir havuzda içine inmis bir merdiven görmek, iki sekilde yorumlanir: Ya ömründen o merdivenin basamaklarinin sayisi kadar yil kalmistir veya o basamaklarin sayisi kadar ço cuklari ve torunlari olur. Bazilari bunu akrabaya nispet etmisler dir.

Rüyada havuz görmek nedir

Kirmani ye göre; rüyada havuz görmek, suyu berrak ve temiz ise, güzel, ahlakli, helal mal ve para sahibi bir kadin, suyu pis ve bulanik ise, çirkin, ahlaksiz, haram mal ve para kazanmis bir kadin ile tabir olunur. Temiz ve berrak bir suyu olan havuza giren, veya onun suyundan içen, güzel ve ahlakli, helal mal sahibi bir ka dinla evlenir. Bulanik ve pis sulu bir havuza giren ve suyundan içen, çirkin ve ahlaksiz bir kadinla evlenir. Abdulgani Nablusi ye göre; rüyada havuz, cömert, hayirli, ve ondan menfaat gelecek bir insan olarak tabir olunmalidir.

Suyu tuzlu havuz görmek

Rüyada suyu tuzlu bir havuz gören cömert biri tarafindan hayir ve bereket görür. Havuzda abdest aldigini gören Allah in (C.C) iz niyle keder ve sikintidan kurtulur. Havuzdan su içtigini gören, cömert bir kisi tarafindan nimet ve bol rizka kavusur. Evinde bir ha vuz yaptirdigini gören, yardim sever bir kisiye hizmet eder.

Rüyada ağzına kadar su dolu havuz görülmesi?

Havuzun agzina kadar su doldugunu ve bundan herkesin faydalandigini görmek, devlet büyüklerinin o yer halkina yardimda bulunacagina delalet eder; Havuzun suyu berrak olup tastigini ve etrafini suladigini görmek, o memlekette bol yagmurlarin delaletiyle bol luk ve bereket olacagina isarettir. Bir havuzun suyunun kuruyup çekildigini görmek, zengin bir kisinin iflas edecegine, havuzun yikildigini görmek, bu kisinin ölümüne delalet eder.

Rüyada havuz görmek neye çıkar

Bir baska rivayete görede: Rüyada havuz, cömert ve faydali bir kimsedir. Su ile doldurulmus bir havuz gören kimse, cömert ve serefli kimseden ikram ve iyilik görür. Havuzdan abdest aldigini görse, üzüntü ve kederden kurtulur. Havuzdan su içtigim görse, iyilik sahibi bir kimseden rizka isarettir.

İçinde saydam, temiz su bulunan bir havuza baktığını gören kimsenin geleceği çok parlak olacaktır. Bu insan eski dert ve sıkıntılarıyla bir daha karşılaşmayacaktır. Fakat içindeki su kirli, bulanık ve yosunluysa geçmişte kaldığı sanılan olaylar, tatsızlıklar yinelenecektir. Önemli biri söz vermesine karşın yeteri kadar yardım edemeyecektir. Bu yüzden hayal kırıklığı da olacaktır.