Rüyada kıyamet görmek ne anlama gelir?

Rüyada kıyamet görmek

Genel olarak adaletin yerini bulacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin zor ve sıkıntı dolu günlerin yaklaşacağına, bu zamanda en büyük destekçisi ailesinin olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kıyametin Kopmasını Görmek

Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, toplumda bazı kötülüklerin ve haksızlıkların yapıldığına işaret etmektedir. Rüyada kişi kıyametin sadece kendisi için koptuğunu görürse, bu rüya o kişinin vefat edeceğine alamet eder.

rüyada kıyamet görmek

Rüyada kıyamet görmek, kişinin düşmanlarının varlığı demektir. Rüya sahibinin hayatında bulunan düşmanlarını teker teker alt edeceğine, zorlu bir süreç içerisine gireceğine, çok dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kıyamet Gününü Görmek

Rüyada kıyamet gününü görmek, kişiye uyarı niteliği taşımaktadır. Rüya sahibinin kötü düşüncelerinden ve alışkanlıklarından vazgeçmesi için gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Kıyamet Alametlerinden Birini Görmek

Rüyada kıyamet alametlerinden birinin ortaya çıktığını görmek, rüya sahibinin yaptığı hayır işlerini devam ettirmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada Kıyamet Suresini Okumak

Rüyada kıyamet suresini okuyan kişi için çok muhterem ve iyi bir mümin olduğu yorumu yapılmaktadır.