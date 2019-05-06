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  • 06.05.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 16:06

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kıyamet kopmasını görmek ne anlama gelir? Rüyada kıyamet gününü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kıyamet görmenin detayları....

Rüyada kıyamet görmek ne anlama gelir?

Genel olarak adaletin yerini bulacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin zor ve sıkıntı dolu günlerin yaklaşacağına, bu zamanda en büyük destekçisi ailesinin olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kıyametin Kopmasını Görmek
Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, toplumda bazı kötülüklerin ve haksızlıkların yapıldığına işaret etmektedir. Rüyada kişi kıyametin sadece kendisi için koptuğunu görürse, bu rüya o kişinin vefat edeceğine alamet eder.

rüyada kıyamet görmek
Rüyada kıyamet görmek, kişinin düşmanlarının varlığı demektir. Rüya sahibinin hayatında bulunan düşmanlarını teker teker alt edeceğine, zorlu bir süreç içerisine gireceğine, çok dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kıyamet Gününü Görmek
Rüyada kıyamet gününü görmek, kişiye uyarı niteliği taşımaktadır. Rüya sahibinin kötü düşüncelerinden ve alışkanlıklarından vazgeçmesi için gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Kıyamet Alametlerinden Birini Görmek
Rüyada kıyamet alametlerinden birinin ortaya çıktığını görmek, rüya sahibinin yaptığı hayır işlerini devam ettirmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada Kıyamet Suresini Okumak
Rüyada kıyamet suresini okuyan kişi için çok muhterem ve iyi bir mümin olduğu yorumu yapılmaktadır.

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