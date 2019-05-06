Rüyada define bulduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada define bulduğunu görmek

Helal rızka ve ganimet malına işarettir. Define bulmak nimet, mal, mülk, velayet, mertebe, riyaset, başkanlık, şeref, saltanat ve murada ermek demektir. Bazen de bu Rüya, mirasa, zinadan çocuğa ve dışarı atılmış şeylere işarettir. Rüyada define bulmak, ilme de işaret eder. Binaenaleyh rüyada bir defineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme işarettir. Eğer esnafsa ticaret yapar ve infakta bulunur.



Define rüyası, helâl kazanca, hiç beklenmeyen yerden gelecek mirasa, ele geçecek nimete alâmettir. Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata yorulur.

Defineler insanın birçok şehirlerde nail olacağı iş ve görevlere işaret eder. Rüyada içinde az bir mal olan hazine bulduğunu gören kimsenin, çabuk atlatacağı bir sıkıntıya işaret eder. Eğer onda çok mal otursa, üzüntü ve kedere işaret eder. Bazen de defineye kavuşmak rüya sahibinin sıkıntısına işaret eder.



Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir define gördüğünü gören kimse, zengin olur ve hâkim tarafından onun zenginliği ile hükmedilir. Rüyada büyük bir mala rastladığını gören kimse, zengin olur. Define, işleri kolaylaştırmaya işaret eder. Bazen de define elbiseye maden de evlenmek isteyen için bakire birisine işaret eder. Bazen define insanın biriktirip yediği ve zekâtını vermediği mala işaret eder. Define Kar ve ticaret edecek yere işaret eder. Bazen hazine görmek, sarraf veya cevherci görmeye işaret eder.

Rüyada define bulunması

Kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye işaret eder. Birisi rüyada define bulsa ve oraya girmeye mani bazı şeyler olduğunu görse, o kimsenin cimri ve zekâtını vermeyen bir adam olduğuna işaret eder. Eğer o kimse âlimse, ilminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise, hükmü altında bulunan kimseler hakkında adaletsizlik yaptığına işaret eder.

RÜYADA DEFİNE BULMAK

Soyu sopu temiz bir çocuğa ve mala işaret eder. Rüyada görülen define kişinin hanımıdır. Bundan dolayı hazinesinin yıkıldığını gören kimsenin hanımı rahatsızlanır.



Rüyada görülen define isleri gizlemeye ve örtülü hanıma ve güzel elbiselere işaret eder. Bu rüya kadın olmayanlar için iyidir. Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır. Bazılarına göre de karşılıksız bir aska işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) rüyada define görmeyi şu şekilde yorumlamıştır:

a) Nimet,

b) Mal ve mülk,

c) Valeyet,

d) Mertebe,

e) Riyaset, yani baş olmak,

f) Şeref ve saltanat,

g) Murada ermek,

h) Ferah ve sürür..

Rüyada define görmek iyiye yorumlanır

Bir kimsenin rüyada define görmesi, soyu sopu temiz bir çocuğa ve temiz mala delâlet eder. Yine rüyada görülen hazine, sırları hıfzetmeye ve işleri gizlemeye, örtülü zevcelere ve güzel elbiselere delâlet eder.