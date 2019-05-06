Rüyada buğday tarlası görmek ne anlama gelir?

Rüyada Buğday tarlası görmek

Çok tanınmış bir insan olacaksınız demektir. Başaklı buğday tarlası görmekse, hayırlı bir evlât ile tâbir edilir. Yeşil buğday tarlası da, ucuzluk ve bolluktur. Buğday tarlası, zorluk ve meşakkatle kazanılan şerefli bir mal anlamına da gelir.



Buğday tarlası; çetin işlerden kolaylığa, doğrulukla kazanmaya, rızka ve güzel amele alâmettir.

Buğday tarlası satın almak

Rüyada buğday tarlası satın aldığını görmek, evlat ve iyâlin çokluğuna ve zenginliğe delâlet eder. Rüyada, buğday tarlası almak, devlet kapısından bir iş talebinde bulunmaya yorumlanır.



Tarlada dökülen buğdayları toplamak

Rüyada dökülen başakları topladığını görmek, ziraat sahibinden devamlı hayra ve nimete nail olmaya işarettir.

Buğday tarlası satmak

Bir kişinin rüyada buğday tarlası satması, zühd ve takvaya işarettir. O Rüyayı gören zât, Allahu Teâlâ'nın kendisine verdiği nimete şükredenlerdendir.

Buğday tarlasına sahip olmak

Rüyada buğda tarlasına mâlik olduğunu, fakat ihtiyacı olmadığından ona hiç el sürmediğini görmek, izzet ve şerefe delalettir.