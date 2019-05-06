Rüyada hazine görmek ne anlama gelir?

Rüyada hazine görmek

Hem iyi hem de kötü olarak yorumlanır. Rüya sahibinin geçmişte bir hata yaptığına rivayet eder. Bu hata gayri meşru bir olay yorumlanır. Rüya sahibinin yaptığı gayri meşru iş il maddiyatının arttığını delalet eder.

Rüyada hazine görmenin yorumu, mala ve mülke işarettir. Rüya sözlüğü yorumlarına göre rüyada hazine görmek zenginliğe, bolluğa ve berekete rivayet eder.

Rüyada Hazine Aradığını Görmek

Resmi kurumda bir işi olacağına, hayırlısı ile bu işin gerçekleşeceğine rivayet eder.

Rüyada hazine görmek, rüya sahibinin çok büyük bir mirasın varisi olacağı demektir. Kişinin maddi sıkıntısının tamamen ortadan kalkacağına, rahat ve mutlu bir hayat süreceğine, zengin hayatı yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Hazine Bulduğunu Görmek

Hayatına değer vereceği ve hiç ayrılmayacağı bir kişinin gireceğine işaret etmektedir.

Rüyada Hazine Sandığı Görmek

Mutlu bir aile hayatı olacağına, çok seveceği bir kişi ile evlenip, mutlu bir hayat süreceğine delalet eder.

Rüyada Hazine Haritası Görmek

Şans ve kısmete yorumlanır. Büyük ve sürpriz kısmetlere rivayet eder.

Rüyada Denizde Hazine Görmek

Rüyasında denizde hazine gören kişinin, aşk hayatının çok yokuşlu geçeceğine, rüya sahibinin çekici ve iyi bir insan olmasına rağmen fazla birisini bulamayacağına delalet eder.