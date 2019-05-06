Rüyada mantar topladığını görmek

Servete, helal mal ve rızka, kazanç ve malın artacağına, devamlı hayra, ele geçecek nimete, feyiz ve berekete, bol ve geniş rızka delâlet eder. Mantar toplamak, hayır ve berekete delâlettir. Bazen bu Rüya, bir miras peşinde koşmaya da işarettir.



Rüyasında mantarları topladığını gören, mal toplamaya kalkışmaya ve para biriktireceğine işarettir. Rüyada mantar toplamak ve yemek ise bol ve geniş rızka delâlet eder.

Kırda, bahçede, dağda yada bir yerde mantar toplamak feyiz ve berekete delâlet eder. Ayrıca rüyada mantar görmek tabirine de bakabilirsiniz.



Yine Rüyasında beyaz mantar topladığını gören rızkının peşinde koşmaya işarettir. Mantar topladığını görmek, devamlı hayra ve nimete sahip olmaya tabir edilir.

Rüyada yerlerde yada yere düşmüş mantarları topladığını görmek, hayra ve ele girecek nimete yorumlanır. Bir kişinin rüyasında mantar topladığını görmesi, cömert ve kerim birisinden gelecek menfaate tabir edilir.

Rüyasında bolca ve çok sayıda mantar toplamak zenginliği işaret eder. Rüyada mantarları yerden kaldırdığını ve topladığını görmek, rızka, menfaata, mala, hayır ve iyiliğe delâlet eder.



Beyaz mantar toplamak



Bir kimsenin rüyada beyaz mantar toplaması, emre, nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için afiyet ve şifaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada beyaz mantar toplağını görse, helal mala ve rızka işarettir. Beyaz mantar, ileri gelen kimselerin sevdiği, kerem ve vefa sahibi bir adama delâlet eder.

Bekar birinin mantar toplaması

Bekâr bir kimsenin rüyada mantar topladığını görmesi, zengin ve güzel veya yakışıklı biriyle evlenmeye delâlet eder.

Fakir kimsenin mantar toplaması

Fakir birinin rüyada çayırlık veya otluk bir yerde mantar topladığını görmesi, zengin olacağına alâmettir. Aynı Rüyayı zengin görmüş olsa, onunda zenginliğinin ziyâdeleşeceğine işarettir.

Kırmızı mantar toplamak

Kırmızı mantar hayır, iyilik, sevgi ve nimettir. Rüyada kırmızı mantar topladığını görmek, medhedilmeye layık, şerefli ve aziz bir zattan gelecek mala işarettir. Başkasının kırımızı mantarı topladığını gördüyseniz buda, sevinç, huzur, ferah ve selâmet alâmetidir.

Rüyada mantar toplamaya gitmek

Bir kimsenin rüyada mantar toplamak için hazırlık yapması, arzu ve şehvete ve mal toplamaya kalkışmaya alâmettir. Rüyayı görenin kıymet ve meziyetinin yüce olmasına ve halk nezdinde itibara delâlet eder. Rüyada mantar çoplamaya çıkmak ileri gelen insanların sevgisini kazanmış vefalı bir kimseye, eşi tarafından rızka nail olmaya yorulur.

Çeşitli mantarları toplamak nedir?

Bir kimsenin rüyasında çeşitli mantarlar toplaması; o kimsenin hiç beklenmedik bir yerden eline rızık geçeceğine işaretle tabir olunur. Burada görülmektedir ki, rüyada mantar toplanması; nasıl olursa olsun genel anlamda rızka işaret eder.