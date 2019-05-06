Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?

Rüyada ayakkabı görmek

Rüyada ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına ve menfaate delâlet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı olarak yorumlanır.

Rüyada Rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, Dar ayakkabı gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder.

Rüyada Ayakkabıları Görmek İnsanları sürekli eleştirmeniz ve şikayetçi olmanız, düşman kazanmanıza neden olacak. Yeni ayakkabılar hayatınızın düzene gireceği anlamına gelir.

Rüyada ayakkabı almak

Rüyada yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir.

Rüyada ayakkabı Giymek

Rüyada rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda huzura kavuşulacağına işaret eder.

Rüyada Yırtık Ayakkabı Görmek

Rüyada yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınacağına yorumlanır. Bu Rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar.

Rüyada Ayakkabı Diktirmek

Rüyada Ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir.

Rüyada renkli ayakkabı görmek

Rüyada siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek birden bire bir sıkıntıyla karşılamayı; Sarı ayakkabı hastalığı anlatır. Ayakkabıları çıkarmak çok yakında zorluklardan kurtulmayı anlatır.

Ayakkabı zenginlik ve servet demektir.Yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir.

Rüyada rahat ayakkabı giymek

Rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda huzura kavuşulacağına işaret eder. Yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınacağına yorumlanır. Bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar.

Rüyada ayakkabı diktirmek

üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir.

Rüyada ayakkabı mest ve benzeri ayağa giyilecek şeyleri görmek

Danyal Aleyhisselamin kavline göre

Kış zamanında hayır ve bereket, yaz mevsiminde ise keder ve hüzne delalet eder. Yorumcular mest ve ayakkabinin tabirinde ayri, ayri yorumlar yapmislardir.

Ibn-i Sirin'e göre:

Ayağında dar bir ayakkabı olduğunu gören kedere ve sıkıntıya düşer. Ayağında deriden bir ayakkabı gören evlenir.

Rüyada ters ayakkabı giymek

Ayakkabısını ters giydiğini gören kederden kurtulur, feraha erişir.

Ayağına mest ve kundura giymek adeti olmayan bir kimsenin bunlardan birini giydiğini görmesi, korku ve sıkıntıya düşmesine, veya birinin hilesine ugramasina veyahut hapse girmesine yorumlanır.

Ayakkabi giymesi adet olan kimsenin bir mest veya ayakkabi giydigini görmesi korkusundan kurtulacagina isarettir.

Bir rivayete göre de Deniz yolculuguna çikar. Ayaginda delik iki kundura olup ayaklarinin göründügünü görmek herkesin onu kiskandigina ve parasinin çokluguna delildir. Ayakkabilarindan birinin ayagindan çiktigini, veya delindigini görenin yari mali elinden gider. Eger ayakkabilarinin ikisi de delikse bütün mali elinden gider. Bir çift ayakkabi giydigini gören, iki kadinla evlenir.

Koyun derisinden yapilmis bir çok ayakkabi satin aldigini gören veya kendine bagislandigini gören veya her ne suretle olursa olsun bu ayakkabilarin eline geçtigini gören; mal ve çok büyük nimetlere sahip olur. Adi mest giymek, eger güzel ve yeni ise, bir gençle evlenmek olarak yorumlanir.

Rüyada Yırtık Ayakkabı görmek

Ayakkabilari yirtilip ayaklarinin çiplak kaldigini görmek, üzüntüye işaret eder. Rüyada ayagindaki kunduralarini çikardigini görmek, muradinin olacagina isarettir. Bu rüyanin sahibi eger tutuklu ise serbest kalir.

Rüyada Delik Ayakkabı Görmek

Kunduranin altinin delinmesi eslerden birin ölümüne, kunduralari çaldirmak veya kaybedip bulamamak gam ve sikintidan kurtulmaya, kunduraya kalip geçirdigini görmek, biriyle evlenmeye delalet eder.

Cabirül Magribi'ye göre: rüyasinda ayakkabilarinin bir kuyuya veya buna benzer bir yere düstügünü gören, sıkıntıya düşer.

Ayakkabilarini tanimadigi bir adama sattigini görenin bir yakını sıkıntıya düşer.

Ayakkabisinin çalindigini görmek bir belaya düsecegine delildir.

Cafer'i Sadik'a göre (r.a) : ayakkabi yumusak olup Ayak içinde rahat ederse bu alti sekilde yorumlanir: Es, hizmetçi, içki, zafer, menfaat, para.

Ebu Said El-Vaiz de şöyle diyor: Rüyada Ayakkabı giymek ticaret için sefere çikacagina delalet eder.

Rüyada Dar Ayakkabı

Ayakkabinin dar olmasi sikintiya ve borca isarettir. Yeni ayakkabi giymek mali muhafaza ve korumak manasina gelir.

Rüyada yamalı ayakkabı görmek

Ayakkabinin altinda yama ve pençe varsa, bunu gören, eski, ayrildigi esinden kedere ugrar. Bir rivayete göre aralarinda düsmanlik meydana gelir. Ayakkabinin altina yama ve pençe vurulmus oldugunu ve bu pençenin sökülmek üzere oldugunu gören, dul bir kadinla veya erkekle evlenir.

Rüyada kırmızı ayakkabı görmek

Kirmizi renkli ayakkabi giydigini gören bir yola çikmaya niyetli ise bu yolculuga bir müddet çikamaz.

Halid ül- Isfahani'ye göre ayakkabinin içine kalip koydugunu gören bir kadinla münasebette bulunur.

Rüyada ayakkabıların ayaktan çıkması

Ayakkabilarinin ayagindan çiktigini gören gam ve kedere düser.

Rüyada yalınayak gezmek

Yaninda ayakkabisi oldugu halde onu giymeyip yalin ayak dolastigini gören, bir mala kavusur, fakat ondan faydalanamaz. Çarik ve yemeni de ayni sekilde yorumlanir.

Rüyada Çarık görmek

Fakat rüyasinda çarik veya yemeni görmek köylüler için hayirli, ama sehirliler için hayra yorulmaz.

Kirmani demistir ki: Yolculuga mahsus, alti iki katli postal ve çizme giymek sefere, sehirlilere mahsus postal ve çizme giymek ise evlenmege delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada yeni bir ayakkabi giymek Rüya sahibinin halinin sikintili olmasini isaret eder.

Ancak rahat ayakkabi huzur ve rahatliga, evlenmek isteyen gençler için evlilige isaret eder. Ayaginda dar bir ayakkabi oldugunu gören kedere ve sikintiya düser. Ayaginda deriden bir ayakkabi oldugunu gören evlenir. Ayakkabisini ters giydigini gören kederden kurtulur, feraha erisir.