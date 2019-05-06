Rüyada sarı yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada sarı yılan görmek

Genel olarak sarı renk hastalıklara tabir edilmiştir. Sarı yılanlar bulaşıcı hastalıklara yorumlanır. Rüyada sarı yılan görmek; zayıf düşmen ve hastalık olarak tabir edilmiştir. Yine Rüyada sarı yılan hastalıklara yorumlanmıştır.



Rüyada sarı yılan öldürmek ise hastalıktan kurtulmaya işaret eder. Rüyada sarı yılan kovalamak ta düşmanı ve rakipleinizi yenmeye işaret eder. Yine rüyada sarı yılanla dövüştüğünüzü ve onu alt ettiğinizi görmek; düşmana galip geleceğinize işaret eder.

Rüyada sarı renk yılan, her yönden hastalık ve zayıflık olarak tabir edilir. Sarı yılan iri ve uzunsa korkuya işarettir.



Rüyada sarı yılan eti yemek; mal ve menfaat elde edeceğinize yorumlanır. Rüyada sarı yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunuzu veya kucağınıza aldığınızı görmek; mal ve menfaat elde edeceğinize işarettir.