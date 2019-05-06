Rüyada bahçe görmek ne anlama gelir?

Rüyada bahçe görmek

Rüyada evinin bahçesini görmek, namusunuzun korunacağına, mal mülk edinmeye, meyva ağaçları ile dolu güzel bir bahçe görmek, nişanlanmaya ve evlenmeye, bahçeden çiçek toplamak, yapılacak olan işta destek görmeye, bahçe sulamak, sıkıntılı günler geçirileceğine, bahçeye Ağaç dikmek, çok mutlu günler geçirmeye, bahçe kazmak, fakirliğe, kurumuş bahçe görmek, işlenecek bir suçtan dolayı mahkum olmaya işarettir.



Çiçek ve ağaçlarla dolu bir bahçe, huzurlu ve mutlu bir yaşamın habercisidir.