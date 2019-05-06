Rüyada aşk görmek ne anlama gelir?

Rüyada aşk görmek

Rüyada aşk görmek, mutluluk ve huzur, memnuniyet ve başarının işaretidir. Rüyada aşk görmek, dünyaya aşırı yönelme, aşırı muhabbetten dolayı kalbin daralmasına, sıkılmasına işaret eder.Rüyada görülen aşk, aynı zamanda rüya sahibinin gizleyemediği bir sırrı, söylenmemesi gereken bir sözün açığa çıkmasına delalet eder.

İmam Nablusi'ye göre; Rüyada aşk görmek, belayı imler… Kalpte sıkıntı var demektir. Üzüntü ve kederdir.

Cassandra Eason'a göre; Rüyada aşk görmek, "Bu sıralar âşık değilseniz, bu, aşka açık olduğunuzu ve âşık olacağınız biriyle tanışacağınızı gösterir.

Rüyada aşık olduğunu görmek

Rüyada aşık olmak, bir konuda veya yaptığınız bir işte bir kimseden yardım almanız gerekeceğine, çabalarınızın karşılığında tüm zorluklardan kurtulacağınıza, huzur ve mutluluğu bulacağınıza işaret eder. Aynı zaman da Rüyada aşık olmak, büyük memnuniyet ve sevince işaret olduğu gibi egoistlik, bencillik olarak da yorumlanabilir.

Kimi yorumculara göre aşkın acı veren yanı göz önüne alınınca, Rüyada aşık olmak, bela ve tehlikedir. Aşık olan kişi, iyi veya kötü işleri arzu eden kimseye yorumlanır.



Rüyada ünlü birine aşık olmak, gören kimse gerçek hayatta hiç olmayacak birisine gönül kaptırır. Bu rüya sizin denginiz olmayan ve sizi oldukça üzebilecek birisi ile gönül ilişkisi yaşamaya ve bu ilişkinin sonucunda zarar görmeye işarettir.



Rüyada genç ve güzel birine aşık olmak, bekar kimse için kısmete ve evliliğe işaret eder.



Rüyada tanımadığı birine âşık olmak, bir kimseye maddi ve manevi yardımız dokunacak.



Rüyada platonik aşık olmak, üzüleceğiniz bir haber veya olayı simgeler.



Rüyada evli birine aşık olmak, karakterinizin sağlam olmadığına, günaha girmeye ve hata yapmaya, harama bulaşmaya işaret eder.



Rüyada karşılıklı aşık olmak, mutlu olmaya, müjdeli habere işaret eder.



Rüyada karşılıksız bir aşka tutulmak, aşka, mutsuzluğa, sıkıntı yaşamaya işaret eder.



Rüyada birinin size aşık olduğunu görmek, değer kazanmaya ve itibar görmeye, saygınlığa kavuşmaya, sıkıntılardan kurtulmaya, mutlu olmaya işaret eder. Rüyada birisi size aşık oluyor ise o kişi tarafından iyilik, menfaat ve fayda geleceğine işarettir.

Ancak Rüyanızda size aşık olduğunu söyleyen kişi vicdani ve ahlaki açıdan bunu yapmaması gereken (yasak veya yanlış) biri ise, bu kimse tarafından maddi zarara uğratılacağınıza ve maddi olarak zor günler yaşayacağınıza bu nedenle de huzurunuzun ve ağız tadınızın kaçacağına işaret eder.

Rüyada size birinin aşkını ilan etmesi



Rüyada size birinin aşkını ilan ettiğini görmek, bu kimseyi tanımıyorsanız veya tanıyorsanız ancak yasak veya yanlış biri değil ise, kısa süre içinde karşınıza iyi fırsatlar çıkacağına ve bu fırsatları doğru değerlendireceğinize işaret eder.. Bu kimseyi tanıyorsanız ancak yasak veya yanlış bir kimse ise bu kimseden zarar göreceğinize işaret eder. Eşinizin kardeşi veya kardeşi gibi sevdiği bir arkadaşı mesela, size açılıp aşkını söylüyorsa o kimseden zarar görebilirsiniz. Tedbirli davranın ve her şeye hazırlıklı olun.



İsmail Eş-as'a göre; Rüyada bir aşığın sevgilisine kavuştuğunu gören, hayır ve menfaat elde eder.



İsmail Eş-as'a göre; Rüyada aşık olup sabrettiğini ve sırrını herkesten gizlediğini gören kimse şehit olarak vefat eder.



Rüyada aşk mektubu yazmak, kısmetin ve bahtın açık olduğuna, sevdiği kişi ile aşk evliliği yapıp mutlu olmaya işaret eder.



Rüyada aşk mektubu almak, tanımadığınız birinden geliyorsa mektup hayatınıza iyi ve hayırlı bir kimsenin gireceğine onunla mutlu olacağınıza işaret eder. Sevdiğiniz kişiden mektup aldıysanız, sevdiğiniz kişi tarafından sevilip değer gördüğünüze, duygularınızın tek taraflı olmadığına işaret eder.