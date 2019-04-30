Rüyada balık tuttuğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada balık tuttuğunu görmek

Büyük balık tutmak; işlerinizin yolunda gideceğine, elde edilecek gelire, para ve menfaat elde edileceğine delalet eder. Rüyada büyük balık tutmak işlerin yoluna gireceğine de tabir olunur. Balık tuttuğunu görenin eline para geçer ve sevinçli haberler alır. Taze balık tutmak hayır, fayda ve ferahlanacağı bir söz anlamına gelir. Rüyada çok sayıda balık tutmak servete ve ele geçecek toplu para demektir. Balık tuttuğunu gören helalinden kazanç anlamındadır. Balık tutmak büyük kısmettir. Mülk edinmeye ve sürekli fayda sağlamaya tabir edilir.



Rüyayı görenin çalışmasının ve emeğinin karşılığını maddi anlamda elde etmeye işaret eder. Başka bir tabire göre de bazı tabirciler Rüyada Balık tutmayı, rüyayı görenin çalışmadan elde edeceği kazanç şeklinde tabir eder.

Rüyada Balık Tutmak mülk ve paraya evli için çocuk sahibi olunacağına işaret eder. Yine balık tutmak iç açıcı bir haber almak demektir.

Rüyada sürüyle balık tutmak ise yönetici konumuna geçeceğine ve eline büyük miktarda para geçeceğine işaret eder.

Rüyada oltayla Balık Tutmak

Genellikle rüyanızda olta ile balık tutmak zorluklar ile karşılaşıp yavaş yavaş fayda göreceğiniz anlamına gelmektedir.

Rüyada olta ile balık tutmak iş hayatında büyük bir fırsata ve kazanca yorumlanır. Bazı tabirciler rüyada oltayla balık avlamayı zahmetle kazanılacak mala ve mülke yorumlamışlardır.



Yine rüyada oltayla balık avlamak iş hayatında büyük bir fırsatın yakalanacağına veya yapacağı yeni bir işte büyük bir fırsat yakalayacak şeklinde yorumlanır.

Eğer rüyanızda olta ile balık tutmaya çalışıyorsanız bu yakın zamanda heyecan ve zevk duyacağınız bazı gelişmeler olacağı veya bazı zararlar ile karşılaşacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada Elle Balık Tutmak

Rüyada elle balık tutmak, kararlılık ve hırslılık olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin önüne gelecek zorlu işlerin üstesinden geleceğine, rızkını kazanacağına yorumlanır.

Elle balık tutmak emeğinin karşılığını görmeye ve bereketli bir gelir elde etmesine işaret eder.

Rüyada Büyük Balık Tutmak: Rüyada herhangi büyük bir balık tutmak elde edeceği büyük maddi ve manevi kazanca işaret eder. Büyük balık tutmak büyük kısmet sayılır.

Rüyada Balık Tutmak ve Temizlemek; Rüyada Canlı balık tutup temizlemek, gören kişinin iş ve aşk hayatında şansının açıldığına işaret eder.

Rüyada Balık Tutmak ve Kaçırmak: Rüyada görülen balık kısmet anlamındadır. Rüyada balık tutup kaçırmak yaklaşan kısmet ve servet olarak yorumlanır.

Rüyada Karanlık Sularda Balık Tutmak: Eğer rüyanızda karanlık sularda balık tutmaya çalışıyorsanız yakın zamanda kötülük, acılar veya sıkıntı ile karşılaşacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada Temiz Sularda Balık Tutmak: Rüyanızda temiz sularda balık tutmak para ya da güzel sözler işiteceğiniz ya da bir oğul sahibi olacağınız anlamına gelmektedir.



Rüyada Tuzlu Sularda Balık Tutmak: Rüyanızda tuzlu sularda balık tutmak ise zorluklarla karışılacağınız anlamına gelmektedir.