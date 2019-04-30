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  • 30.04.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 10:51

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? İşte rüyada padişah olduğunu görmenin detayları...

Rüyada padişah olduğunu görmek ne anlama gelir?

Bir kimsenin Rüyada padişah olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halkın nazarında kadrinin artmasına ve muradına kavuşmaya delâlet eder. padişah olmak zafer ve nusret anlamını taşır. Rüyada padişah görmek, olağanüstü mutlu bir Rüya olarak yorumlanır. Eğer evli değilseniz mutlu bir yuva kuracağınıza, evliyseniz son derece geçimli bir yaşantınızın olacağının işaretidir.

Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak anlamına gelir. Rüyada padişah mutlu bir rüya olarak yorumlanır. Eğer evli değilseniz evleneceğinize yorumlanır. Eğer evliyseniz geçimli ve mutlu bir hayatınız yaşantınız olacağına tabir edilir.

Padişah olmak ün, nam, liderlik, yüksek mevki, başarı manasına gelir. Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanır. Padişah olduğunu gören kişi işinde ilerler, başarılı olur. Bu Rüyayı gören, elini öpen ve önünde eğilen üstün sayılan birinden destek ve menfaat görür, fayda sağlar.

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