Rüyada boncuk görmek ne anlama gelir?

Her çeşit adi boncuk değersiz insanlara, Bol miktarda boncuk haram mala, Güzel boncuk asil kadına, Boncukçu, kadınların ilgilendiği işlerle uğraşan kimseye delalet eder.



Rüyada boncuk görmek, yakın çevreden birinin kötü bir olayla karşılaşacağına işarettir.

Meydana gelmesinden korkulan bir olayın gerçekleşmesinin habercisidir. Rüyasında bir yerden boncuk alan genç bir kız aşık olur. Evli kadın içinse eşinden duyacağı tatlı sözlerdir. Erkek için ise bu Rüya gizli bir ilişkiye işarettir.Yeşil boncuk başarılı olunacağına, sarı olayların planlandığı gibi gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yardım istemeye, kırmızı boşa para harcamaya, siyah bir hastalığa anlamındadır.Rüyada boncuk görmek, yakın çevreden birinin kötü bir olayla karşılaşacağına işarettir.



Rüyadaki boncuk bekarlar için aşık olacağı anlamına gelir. Evli kadın için kocasından duyacağı güzel haber, evli erkek için ise gizli ilişki anlamına gelir.

Boncuk görmek sevinç isaretidir. Rüyasinda renk, renk boncuk dizdigini görmek, hayal kurduguna ve bu haya lin yakinda hakikat olacagina, boncuktan bir sey isledigini gör mek, basina garip bir olayin gelecegine isarettir. Salimi ye göre; rüyada bir boncuk buldugunu gören az mala ve nimete nail olur, yahut bir yolculuk sonunda eline mal geçer. Cabir ül Magribî ye göre: rüyasinda bir boncuk buldugunu veya satin aldigini gören, bir hizmetçi alir. Eger boncuk beyazsa, hizmetçi iyi bir kimsedir. Eger yesil ise dindar ve çaliskandir. Eger siyah ise dinsiz, kati kalpli ve fena huylu bir kadin olarak tabir olunur. Bazilari demistir ki: Rüyada dizili olmayip dökme oldugu halde renkli boncuklar görmek, düsünce ve zihnin önemsiz seylerle ugrastigina delalet eder. Renkli ve dizi halinde boncuklar görmek, mal ve mülke delalet eder. Rüyada bir takim boncuklari delmekle mesgul oldugunu gören adi bir kadin ile evlenir. Boncuklari buldu gunu gören, önemsiz bazi bilgiler ögrenir. Cafer i Sadik a göre: rüyada boncuklar görmek dokuz sekil de tabir olunur: Ahlaksiz bir es, ahlaksiz bir hizmetçi, önemsiz sermaye, edep, terbiye, evlat, erkek hizmetçi, yanasma, uysallik. Rüyada görülen boncuklarin çok veya az olmasi, iyi ve kötü her ha li bu dokuz seye nispet edilerek rüyayi görenin haline ve sekline göre tabir olunmalidir. Bir baska rivayete görede: Rüyada boncuk görmek, hizmetçi, hanim veya bir mala kavusmaya isaret eder. Bazi tabirciler boncuk, alçak ve rezil bir dosttur, demislerdir.

Rüyasında bir yerden boncuk alan genç bir kız aşık olur. Bu erkekler içinde aynıdır. Evli kadın içinse eşinden duyacağı tatlı sözlerdir. Erkek içi ise bu rüya gizli bir ilişkiye işarettir.



Rüyada boncuk görmek, hizmetçi veya mal ile tabir olunur. Boncuk, aynı zamanda kadına da işarettir. Bir adam boncuğa rastgeldiğini görse, mal veya hizmetçiye kavuşacağına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.)demiştir ki:

Rüyada boncuklar görmek şu vech ile tabir olunur:

a) Ahlâkı kötü bir eş,

b) Kötü huylu hizmetkâr,

c) Ehemmiyetsiz ve bekasız mal,

d) Edep ve terbiye,

e) Evlât ve hizmetçi,

f) Uşak.

Rüyada görülen boncukların çok veya az olması, iyi veya kötü her hâli bunlara nisbet edilerek tevil edilir.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:

Rüyada bir boncuk bulduğunu veya satın aldığını

görmek, ele geçecek hizmetçiye delâlet eder. Eğer görülen boncuk beyaz ise, hizmetçi salih ve müttakidir. Yeşil ise dindar biridir. Siyah ise kalbi katı ve fena huylu

bir kadına işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada birtakım boncukları delmekle meşgul olduğunu görmek, âdi bir kadın ile evlenmeye alâmettir.

Rüyada katır veya eşeklere yüklenmiş boncuklar görmek, haram mala delhalet eder.