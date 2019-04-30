Rüyada altın kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada altın kılıç görmek

Rüyada Altın kılıç görmekle ilgili yorumu Cabirü'l-Mağribî net bir şekilde tabir etmiştir. Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmek, büyüklerden gelecek menfaata delâlet eder. Rüyada altın kılıç evlat, memuriyet, hak, menfaat, mal ve mülk, düşman üzerine zafer anlamına gelir. Zenginlikle tabir edilir. Rüyada keskin, parlak altından yapılmış güzel bir kılıç görmek, hak söze ve güzel hitabete işaret eder.



Rüyada altın kılıç bulmak

Rüyada Altın saplı kılıç hayırlı bir rüyadır. Rüyada altından kılıç bulmak, çocuğa, devlet reisine, lider olmaya ve mülke kavuşmaya işarettir. Rüyada altından yapılmaş kılıç rızık, mülk,ilim, zevce, eş, koca, evlat ve mal anlamlarını ifade eder.



Rüyada altın kılıç tutmak

Bu Rüyayı gören için sevinç, ferahlık ve saadete, erbabı için ticaret edeceği şeylere delâlet eder. Yine altından mamul kılıç ve kolye tutmak, salih amellere çıkar. Bir kimsenin rüyada kılıç bezeklerinin altından olduğunu görmesi, düşmanı kahretmeye delâlet eder.