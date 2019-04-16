Rüyada kavun görmek ne anlama gelir?

Rüyada kavun görmek

Rüyada kavun görmek; yaşamınızda önemli değişiklikler olacağına yorumlanır. Rüyada tamamen yetişmiş ve kemale ermiş kavun görmek, vücudun sıhhatına delâlet eder. Derler ki renkli kavun kısmettir, hayır ve menfaata ve vücut sıhhatına delâlet eder. Kavunun özü, anlayış ve ilim ile tâbir olunur.



Rüyada kavun görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir kişi ile tâbir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur'ân tilâvet eden kimseye, ilme ve amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.

Yine bazı tâbirciler, kavunu, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir. Bazı tâbircilere göre de, kavunu, zengin şerefli ve Arab olmayan kadınlara delâlet eder denilmiştir.



Bir erkek, Rüyasında bir kadının kendisine kavun verdiğini görse, erkek evlâdının olacağına delâlet eder. Kavun görmek, bazı kere de devlettir, eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir.

Rüyada kavun almak ne demektir?

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: - Rüyada elini semaya uzatıp bir kavun aldığını görmek, mülke ve nimete mâlik olmaya delâlet eder.



Rüyada kavun tohumu görmek

Rüyada tohum görmek, salih ve hayırlı nesle; kavun tohumu görmek ise, gam ve kedere ve şiddetin kalkmasına, Ağrı ve hastalıkların iyileşip şifa

bulmasına yorulur.

Rüyada kavun yemek

iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir. Sıkıntıda olan birinin rüyada kavun yediğini görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına delâlet eder. Eğer bu kişi hapistese, hapisten çıkar, hastaysa şifa bulur.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada içi boşalmamış ve bozulmamış kavun görmek ve yemek vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kavun yemek, gam ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

Hamile kadının kavun yemesi: Rüyada Hamile kadının olgunlaşmış kavun görmesi, bu onun doğumunun yaklaştığını gösterir, eğer hamile kadın rüyasında kavunyediğini görürse, doğumunun kolay olduğunu ve çocuğun sağlıklı olacağına tabir edilir. Yine hamile birinin rüyasındaki kavun görmesi, bollukla yorumlanır.

Rüyada kavun tarlası görmek

Evhamlı birtakım insanlara işarettir.

Rüyada sarı, yeşil, kırmızı kavun görmek

Yeşil kavun, bir ülke, bir çocuk veya bir eş anlamına gelir. Sarı Karpuz, iyi ve iyi övgüye sahip kadınlar veya erkeklerdir. Rüyada sarı kavun görmek, kendileri için güzel ve medhedilen ve hayır ile yâd edilen birtakım erkek ve kadınlara alâmettir. Yeşil kavun görmek, şehre, çocuğa, zevceye yahut erkek hizmetçiye delâlet eder. Rüyada kırmızı kavun görmek, her türlü süs, zinet ve bezeğe alâmettir. Rüyada yeşil kavun görmek, senin bereket ve bolluğuna ve Rüyayı görenin bedeninin kuvvetli olmasına delâlet eder. Genel olarak yeşil kavun ülkeye veya çocuğa ya da eşe yorumlanır.

Kavun satıcısı görmek: Rüyada kavun satıcısını görmek, yanında şifa veren ilaçlar ve yiyecekler bulunan birine işarettir.

Rüyada kavun almak nedir?

Rüyada pazardan kavun aldığını görmek bekar için evlilik anlamına gelir. Kavun aldığını gören kişi, yakın zamanda mutlu bir haberi duyacağını gösterir.

Rüyada yeşil kavun aldığını gören kişi, varlıklı bir yerden bir davet alacağını gösterir. Çünkü yeşil kavun zenginlik ve refahı sembolize eder ve mülkiyeti arttırır.